Amerikansk agent «hadde tilgang til Putins skrivebord»

Det var den amerikanske TV-kanalen CNN som mandag avslørte at etterretningstjenesten CIA over en lengre periode hadde en kilde plassert sentralt i den russiske presidentadministrasjonen i Moskva.

Avisen New York Times fulgte seinere opp saken med å fortelle at personen i 2017 forlot Russland av frykt for å bli avslørt.

Ifølge den russiske avisen Vedomosti hadde mannen i fem år fram til 2017 en svært sentral stilling i presidentadministrasjonen med tilgang til materiale fra russisk utenlandsetterretning.

Alvorlig for Russland

Ifølge den russiske avisen Kommersant kan det dreie seg om en mann som i mange år har vært en av Jurij Usjakovs nærmestre medarbeidere.

Usjakov er president Vladimir Putins nærmeste utenrikspolitiske rådgiver, og er aldri langt unna når Putin er på utenlandsreise eller møter utenlandske gjester i Russland.

Usjakov har også vært Russlands ambassadør til USA.

Jurij Usjakov, her til venstre i bilde, er president Vladimir Putins nærmeste utenrikspolitiske rådgiver. I midten utenriksminister Sergej Lavrov. Foto: SPUTNIK / Reuters

– Dette er svært alvorlig, sier en anonym kilde til Kommersant, med henvisning til at personen kan ha hatt tilgang til svært sensitiv informasjon om russisk utenrikspolitikk, som i stor grad ledes av Putin og hans nærmeste medarbeidere.

Flere amerikanske medier skriver at vedkommende skal ha overlevert kopier av dokumenter som har ligget på bordet til den russiske presidenten.

Ifølge Kommersant skal den vedkommende så ha forsvunnet i juli 2017 da han var på ferie i Montenegro, et svært populært reisemål for mange russere. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB skal først ha etterforsket forsvinningen som et mord, men seinere funnet ut at han var i live og bodde i utlandet.

Putins pressetalsmann avdramatiserer

President Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov sa i en konferanse med journalister tirsdag at det er riktig at den navngitte mannen jobbet i presidentadministrasjonen, men at han for lenge siden ble sparket fra denne jobben.

Ifølge Peskov hadde vedkommende bare en underordnet stilling i presidentadministrasjonen.

President Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov bekrefter at den navngitte mannen har jobbet i presidentadministrasjonen Foto: Grigory Dukor / Reuters

– Amerikanske mediers versjon av denne saken er «smusslitteratur», sa Peskov ifølge BBCs korrespondent i Moskva.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sa tirsdag at han aldri hadde møtt mannen og aldri fulgt med på hans karriere.

Onsdag sa Peskov at den russiske sikkerhetstjenesten nå er i gang med undersøkelser i saken.

– Dette er en sak for etterretningstjenesten – og de gjør jobben sin sa Peskov i en konferanse med journalister og korrespondenter.

Vladimir Putin har i ettertid sagt at han ønsket at Donald Trump skulle vinne presidentvalget i USA i 2016 Foto: KEVIN LAMARQUE

Må flyttes til sikrere sted?

Kommersant har via offentlige dokumenter funnet ut at den navngitte mannen og kona har skaffet seg en eiendom i byen Stafford i den nordligere delen av Virginia, litt utenfor Washington DC. Dette er i samme område som CIA har sitt hovedkvarter.

En korrespondent fra den amerikanske TV-kanalen NBC som prøvde å ringe på i huset, ble etter kort tid bedt om å identifisere seg av to menn som bare presenterte seg som huseierens venner.

Ifølge NBC var de to mennene trolig den amerikanske sikkerhetstjenesten og hadde ordre om å passe på vedkommende.

Den russiske tidligere tjenestemannen skal ha kjøpt dette huset i Stafford, virginia tidligere i år Foto: Bright MLS/ realtor.com

Russisk innblanding i USA-valg?

Ifølge New York Times skal mannen ha vært sentral i å forstå hva Putin og den russiske ledelsen tenkte i forbindelse med presidentvalget i USA i 2016.

Gjennom ham skal CIA ha kunnet slå fast at Putin virkelig ønsket at Donald Trump vant over Hillary Clinton, og Putin personlig ga beskjed om å hacke serveren til Det demokratiske partiet i USA.

Det russiske og amerikanske flagget utenfor USAs ambassade på Hageringen i Moskva. Det er uklart hva som blir konsekvensene av avsløringene om en CIA-kontakt sentralt plassert i den russiske statsadministrasjonen. Foto: MLADEN ANTONOV / AFP

Ifølge flere medier skal den amerikanske presidenten Donald Trump under et møte med den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov i mai 2017 ha lekket fortrolig etterretningsinformasjon om terrororganisasjonen ISIS.

Det var redsel for at Trump og hans administrasjon også i andre sammenhenger skulle håndterte sensitivt etterretningsmateriale på en måte som kunne avsløre at man hadde en kontakt i den russiske presidentadministrasjonen, som ifølge CNN gjorde at CIA ønsket å få vedkommende ut av Russland så raskt som mulig.

Den russiske viseutenriksministeren Sergej Rjabkov sa onsdag ifølge nyhetsbyrået Interfax at ryktene om at mannen skal ha overlevert informasjon om russisk innblanding i det amerikanske valget i 2016 var «rykter og sladder».

Må leve anonymt og i frykt

Etter at journalister begynte å interessere seg for saken, er trolig mannen og hans familie flyttet til et annet sted, der de må belage seg på å leve under falskt navn og streng beskyttelse i lang tid

Flere tidligere russere med tilknytning til de hemmelige tjenester er drept eller forsøkt drept i nyere tid. I 2006 ble den tidligere FB-agenten Aleksander Litvinenko forgiftet og drept i den britiske hovedstaden London, mens dobbeltagenten Sergej Skripal ble forsøkt drept, men overlevde et angrep i Salisbury.

