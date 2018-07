Amerikanere blir bedt om å holde lav profil i London

USAs ambassade har sendt ut en advarsel til egne statsborgere i Storbritannia. Her blir de bedt om å holde en lav profil, og særlig hvis demonstrasjoner skulle utvikle seg til å bli voldsomme.

Folk blir bedt om å holde seg unna ansamlinger av mennesker, og ambassaden frykter vold.

Venter store demonstrasjoner

Flere enn 50.000 mennesker er ventet å ta til gatene fredag for å demonstrere mot Trumps besøk.

Høydepunktet er at de skal sende opp en oppblåsbar seks meter høy figur som ligner på Donald Trump ikledd bleie. Demonstrantene har fått tillatelse til å fly den over Westminster i to timer.

– Dette er ikke relevant i forhold til det vi prøver å utrette, og den er ikke representativ for meningene til de britene jeg har møtt, sier ambassadør Woody Johnson.

BLIR BEDT OM Å HOLDE LAV PROFIL: USAs ambassadør til Storbritannia ber egne statsborgere holde en lav profil under Donald Trumps besøk. Foto: Isabel Infantes / AFP

Det er ventet demonstrasjoner flere steder både i London og andre byer i England både torsdag og fredag. Også i Edinburgh og Glasgow er det varslet store demonstrasjoner lørdag da Trump kommer til Skottland.

Det er også tillyst motdemonstrasjoner og politiet frykter at det kan bli voldelig.

Trump vil oppholde seg minst mulig i London, og det blir neppe noen sprell som den gang statsminister Tony Blair tok med seg George W. Bush på pub i Sedgefield i 2003.

Skjerpet sikkerhet

Et høyt gjerde har blitt satt opp rundt USAs ambassadørs bolig i Regent`s Park i hjertet av London. Det er her presidentparet skal bo under sitt besøk i London.

Amerikanske militære luftfartøy av typen V-22 Osprey er satt inn i forbindelse med sikkerhetsoperasjon som er ventet å ha en sluttregning på 30 millioner pund, ifølge the Sun.

V-22 OSPREY: Et militært luftfartøy som brukes i spesialoperasjoner er satt inn for å sikre Donald Trump under hans besøk til Storbritannia. Foto: Toru Hanai / Reuters

De tar av som et helikopter og flyr som et fly og er utstyrt med maskingevær. De brukes i spesialoperasjon og søk og redning i strid.

Onsdag landet to slike luftfartøy med en 12 meter tiltrotor på hver vinge i Regent`s Park der USAs ambassadør har sin bolig.

Hangarskipet USS-Truman ligger et sted på sørkysten av England og er en del av sikkerhetsopplegget for besøket.

Amerikanerne hart booket 750 hotellrom og presidentens limousine «the beast» er med på turen.

15.000 politifolk

Mange veier vil være stengt i hovedstaden og det vil være synlig, tungt bevæpnet politi over hele byen.

10.000 politifolk er satt på jobben i hovedstaden.

I Skottland har de mobilisert 5.000 politifolk for å ta seg av det som skjer. Mange av politifolkene vil spesialtrent væpnet opprørspoliti, heter det fra skotske politimyndigheter.

15.000 POLITIFOLK: Tungt bevæpnet politi vil patruljere gatene i forbindelse med USAs president Donald Trumps besøk til Storbritannia. Foto: John Sibley / AP

Bare i Skottland er det ventet at regningen for politiarbeidet i forbindelse med Trumps dagsbesøk til Skottland vil komme opp i 5 millioner pund, skriver BBC.

40 politibiler og motorsykler vil følge Trump hvorhen han skal. I tillegg til alle politifolkene vil 150 amerikanske politifolk, flere av dem bevæpnet, være med i sikkerhetsoperasjonen.

Tett program

Torsdag har statsminister May invitert Trump til gallamiddag på Blenheim Palace, som er fødestedet til Winston Churchill.

TETT PROGRAM: USAs førstedame Melania Trump (T.V.), USAs president Donald Trump (i midten) og Storbritannias statsminister Theresa May (T.H) møttes under NATO-toppmøtet i Brussel som ble avsluttet onsdag. Foto: Denis Charlet / AFP

Trump skal blant annet holde bilaterale samtaler med statsminister Theresa May og møte Dronning Elizabeth i Windsor Slott under sitt besøk.

Før det skal USAs president bivåne en felles amerikansk/britisk militærøvelse.

Presidentparet reiser videre til Skottland der presidenten eier to golfbaner ved Ayrshire og Aberdeenshire. De skal blant annet besøke hjemmet til Trumps mor i Lewis.