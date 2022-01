Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Boris Johnson startet talen sin i Underhuset med å takke Sue Gray for arbeidet hun har gjort med rapporten.

Han fortsatte så med å si «unnskyld» og innrømmer at det er ting de ikke gjorde riktig.

– Jeg forstår og skal fikse dette, sier Johnson.

Statsministeren sier at pandemien har vært vanskelig da regjeringen har bedt alle om å gjøre store forsakelser.

– Jeg forstår av folk er sinte, sier han.

– Det er ikke nok å si "unnskyld". Vi må lære av dette, legger han til og sier at han godtar Grays anbefalinger i rapporten.

Han viser til at hun skriver at det ikke skal trekkes konklusjoner før politiet har gjennomført sin etterforskning.

Men Johnson sier det skal gjennomføres endringer i Downing Street.

– Det handler om denne regjeringen kan stoles på. Man kan stole på at vi leverer det vi lover. Vi fikk landet gjennom Brexit og vi har lovet å få landet gjennom covid.

Burde ikke funnet sted

Embetskvinnen Sue Gray skriver i den 12 sider lange rapporten som gransker festene i den britiske statsministerboligen, at «flere av dem ikke burde ha funnet sted eller utviklet seg slik de gjorde».

Sue Gray har gransket 16 forskjellige samlinger som har vært holdt i Downing Street og forskjellige offentlige kontorer. Samlingene ble holdt i en periode på over 20 måneder.

I rapporten anklages Boris Johnson for sviktende dømmekraft og lederskap.

– Det var sviktende lederskap og dømmekraft fra ulike deler av nummer 10 og regjeringen, slår hun fast.

– Noen av disse tilstelningene skulle ikke ha funnet sted. Andre tilstelninger skulle ikke ha fått mulighet til å utvikle seg slik de gjorde, heter det videre.

Statsminister Boris Johnson vil tale i Underhuset klokka 16.30 norsk tid.

Labours leder Angela Rayner sier til BBC at hun syns det er helt utrolig at Boris Johnson tror han kan komme unna dette. Hun sier hun venter at Johnson trekker seg.

Etterforskes av politiet

Mens briter døde i hopetall av koronaviruset, og tiltakene var strenge, hadde statsministeren og andre tilknyttet regjeringsapparatet et tettpakket sosialt program.

Nå etterforskes noen av festene av politiet. I tillegg legges det for øyeblikket fram en gransking av festene. Ifølge BBC påpekes det blant annet at det har vært dårlig lederskap ved statsministerens kontor. Og at festene ikke burde ha funnet sted.

– Dette bør regjeringen lære av og det bør tas umiddelbare grep - ikke vente på politietterforskningen, slår Sue Gray fast i rapporten.

Rapporten bekrefter for første gang at politiet etterforsker hele 12 av 16 arrangementer. Festene som ble holdt 15. mai 2020, 27. november 2020 og 10. og 15. desember 2020 etterforskes ikke.

Mye holdes tilbake

Rapporten skulle egentlig vært publisert forrige uke, men etter London-politiet kunngjorde at de hadde iverksatt en etterforskning av festene, ble publiseringen utsatt.

Store deler av funnene til Sue Gray er holdt tilbake etter ønske fra politiet som etterforsker de alvorligste påstandene om brudd på koronareglene.

Dette har fått mange motstandere til å anklage Johnson for å drive en dekkoperasjon. Den fremstående juristen Adam Wagner sier at det juridisk ikke er noen grunn til å holda igjen deler av innholdet.

Statsministerens kontor kan ikke bekrefte om rapporten noen gang vil bli offentliggjort i sin helhet.

Dette er de viktigste personene i denne saken

Statsministerens kontor Boris Johnson Er statsminister Beskyldes for både å ha deltatt på fester, samt ha tillatt festing blant sine ansatte

Carrie Johnson Statsministerens kone Skal ha arrangert private fester i parets hjem

Dominic Cummings Johnsons tidligere sjefsrådgiver Sluttet i Downing Street mot slutten av 2020. Det er usikkert om han sluttet frivillig eller ble bedt om å si opp.

Martin Reynolds Er privatsekretæren til Boris Johnson

Lee Cain Tidligere kommunikasjonssjef i Downing Street Fikk avskjedsfest da han slutta

Allegra Stratton Jobbet tidligere med kommunikasjon for Boris Johnson Måtte slutte etter en video av henne ble lekket

Simon Case Storbritannias kabinettsekretær Skulle lede granskingen av koronafestene, men måtte trekke seg da en av festene skal ha blitt avholdt på hans kontor, ifølge BBC

Kaptein Steve Higham Sluttet som forsvarsrådgiver for regjeringen i 2020 Fikk avskjedsfest

Kate Josephs Ledet tidligere koronagruppen til den britiske regjeringen Har permisjon fra sin nåværende jobb på grunn av Partygate

Ikke navngitte personer Flere av medarbeiderne som skal ha deltatt på festene er ikke navngitt i mediene

I parti og regjering Shaun Bailey Politiker i Det konservative partiet Måtte trekke seg som medlem i Londonforsamlingen, som er et slags bystyre i London Trakk seg også fra andre verv etter Partygate

Gavin Williamson Tidligere utdanningsminister Sitter i det britiske parlamentet for Det konservative partiet

Ikke navngitte personer Flere av personene som skal ha deltatt på festene er ikke navngitt i britiske medier



Festene i statsministerboligen Fredagsdrinker Ansatte i Downing Street skal regelmessig ha tatt en fredagsdrink eller to på kontoret gjennom hele pandemien. Ansatte skal ha byttet på å lasse med seg en trillekoffert med vin til kontoret for anledningen.

Arbeidsmøte med ost og vin Koronaen herjet i Storbritannia. I hagen til statsministerboligen var statsminister Boris Johnson, hans kone Carrie, tidligere sjefrådgiver Dominic Cummings og Johnsons privatsekretær Martin Reynolds samlet. De er avbildet på et bilde som er lekket til The Guardian, sammen med 15 andre, og spiser ost og drikker vin. Johnson har kalt det et arbeidsmøte. Foto: Skjermbilde / The Guardian

Bring your own booze! En lekket epost fra Boris Johnsons privatsekretær Martin Reynolds til 100 ansatte ved statsministerens kontor inviterte til kveldssamling. Gjestene ble oppfordret til å ta med sin egen drikke, "bring your own booze". I ettertid har Johnson sagt at han var til stede i 25 minutter, og at han ikke burde latt samlingen skje. Foto: Skjermbilde / ITV News

Hipp hurra! Opp til 30 ansatte overrasket statsministeren med kake og bursdagssang på bursdagen hans. Samme kveld skal familie og venner ha samlet seg i statsministerparets bolig for å feire Johnson. En talsperson sagt at dagsamlingen varte i ti minutter, mens kveldsfeiringen foregikk utendørs. Foto: Matt Dunham / AP

Den første avskjedsfesten Boris Johnson holder tale i avskjedsfesten for avtroppende kommunikasjonsdirektør Lee Cain. Samme kveld hevdes det at Carrie Johnson, som på den tiden var forlovet med statsministeren, holdt en annen privat fest i den private boligen til paret. En talsperson har kalt påstanden «bare tull». Foto: No 10 Downing Street / Reuters

Afterwork Etter et arbeidsmøte i finansdepartementet sto drinker på agendaen. Arrangementet omtales som spontant. På det tidspunktet var puber stengt i London på grunn av koronarestriksjoner.

Adjø! Nok en gang skal en medarbeider i Downing Street slutte. Nok en gang må statsministerens ansatte ta avskjed. Boris Johnson skal ha holdt tale, og bemerket for fullt det var i rommet.

Fest for utdanning? Utdanningsdepartementet i Storbritannia arrangerer fest. Der skal blant annet tidligere utdanningsminister Gavin Williamson ha deltatt. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Tory-fest Ordførerkandidat Shaun Bailey og ansatte ved Det konservative partiets kampanjehovedkvarter fester. Partiet kalles ofte Torys i Storbritannia. Bailey har siden bedt om unnskyldning, og erkjent dårlig dømmekraft.

Quiz med Boris Det arrangeres Quiz i statsministerens kontor, og statsminister Johnson er deltaker. I et bilde The Daily Mirror har fått tak i sitter han med kollegaer med julepynt. Andre kollegaer sitter i andre kontorer, og har virtuell quiz sammen. Downing Street innrømmet at Johnson «kort» deltok på quizen, men sier det var en virtuell begivenhet. Foto: Skjermbilde / The Daily Mirror

Dansefest i departementet Ansatte i transportdepartementet hadde fest med dans og drinker etter jobb samme dag som London innførte strenge tiltak på grunn av koronasmitte. Departementet har beklaget hendelsen.

Julefest på regjeringskontoret Invitasjoner skal ha blitt sendt ut av sekretæren til kabinettsekretær Simon Case. I de digitale kalenderne var hendelsen merket som «julefest». Det skal også ha vært arrangert enda en avskjedsfest denne kvelden, for Kate Josephs. Hun ledet tidligere regjeringens arbeid med korona. På bildet er Boris Johnson på joggetur, forfulgt av journalister som vil snakke om koronatidens festligheter. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Avskjed med kapteinen Forsvarsrådgiver og kaptein Steve Higham skal slutte å jobbe for Johnson. Da må det festes. Statsministeren skal ha stukket innom og holdt tale.

God jul! Det slås på stortromma og inviteres til nok en julefest for statsministerens ansatte. Det er denne festen som utløste undersøkelsene. En mye omtalt video viser Boris Johnsons talsperson Angela Stratton, som spøker om hendelsen i en liksom-pressekonferanse. Da denne videoen lekkes, slutter Stratton i jobben.

Enda flere avskjedsfester To ansatte skal slutte i Downing Street. Det arrangeres to fester med 30 deltakere hver, som senere blir slått sammen. Det skal ha blitt både alkohol og dansing på festdeltakerne, men statsministeren var ikke til stede. Dagen etter var det begravelse for Storbritannias prins Philip. På grunn av restriksjonene måtte dronning Elizabeth sitte alene under begravelsen. Downing Street har siden beklaget overfor dronningen. Foto: Jonathan Brady / AP