I Norge har politikernes pendlerboliger skapt store overskrifter den siste tiden. I Storbritannia er det politikernes sidejobber som preger nyhetsbildet.

Da statsminister Boris Johnson pisket partikolleger i parlamentet til å redde en kollega som var tatt for ulovlig lobbyvirksomhet, rant begeret over for mange.

Det store spørsmålet er om britene kan stole på sine politiske ledere. Tar de avgjørelser på vegne av velgerne eller seg selv?

Det begynte med en avstemning i parlamentet tidlig denne måneden.

Owen Paterson-skandalen

Owen Paterson trakk seg fra parlamentet Foto: OLI SCARFF / AFP Foto: OLI SCARFF / AFP

Boris Johnsons partifelle Owen Paterson brøt reglene da han tok seg betalt av private selskaper for å drive lobbyvirksomhet. Han tok imot millioner av kroner, samtidig som han ba om møter med regjeringsmedlemmer og andre på deres vegne, ifølge The Guardian.

En uavhengig etikkomite i parlamentet anbefalte 30 dagers suspensjon som straff.

Da Underhuset skulle stemme over dette 3. november, svingte Det konservative partiet partipisken. De beordret sine politikere til å stemme slik at Paterson ikke ble suspendert. De stemte heller for å endre det etiske regelverket.

Kraftige reaksjoner lot ikke vente på seg. De kom både utenfra og fra innsiden av partiet. Dagen etter trakk Paterson seg.

November har ikke vært en god måned for Boris Johnson.

Flere korrupsjonsanklager

Parlamentariker Geoffrey Cox Foto: HANNAH MCKAY / Reuters Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

I de neste dagene rullet britisk presse opp flere lignende saker. Det som fikk mest oppmerksomhet var bijobben til den tidligere regjeringsadvokaten Geoffrey Cox.

Den nåværende parlamentarikeren skal ha utført bijobben som advokat fra kontoret sitt i Westminster. Det er ikke lov. Cox skal også ha latt være å møte til avstemninger i parlamentet, mens han utførte bijobben sin fra en luksusvilla i Karibia.

På et gitt tidspunkt skal han ha tjent 12 ganger så mye på advokatjobben som på å være valgt medlem av parlamentet. Reglene tillater bijobber, men det skal ikke gå ut over politikerjobben.

Cox nekter for å ha gjort noe galt. Nå skal etikkomiteen i parlamentet vurdere saken.

Boris Johnsons håndtering

Tidligere statsminister John Major Foto: POOL / Reuters Foto: POOL / Reuters

I tillegg stilles det spørsmål ved hvem som betaler for statsministerens goder. Nylig var han på ferie betalt av en av Tory-partiets donorer. Og hvem betalte egentlig for oppussingen av statsministerleiligheten i Downing Street?

Den tidligere konservative statsministeren John Major har kalt Boris Johnsons regjering korrupt. Han vet ikke om han vil stemme på dem ved neste valg.

Det er sterk ordbruk, som også viser til anklagene om regjeringens vennetjenester under pandemien. Den skal ha hoppet over anbudsregler og gitt venner og kjente fete kontrakter knyttet til blant annet koronatesting.

Major er langt fra noen tilhenger av Johnson i utgangspunktet. Og han var selv statsminister da begrepet Tory sleaze ble skapt på 1990-tallet. Det kan oversettes med noe sånt som «konservativt snusk».

Avisredaksjonene og politiske motstandere har plukket det frem igjen nå, og det går knapt en dag uten at begrepet knyttes til den sittende regjeringen.

Forskjellen på Majors og Johnsons «snusk» er at Johnsons instinkt var å prøve å endre reglene for å redde partifellen – i stedet for å ta et oppgjør med ukulturen. Major tok avstand og lagde nye etiske regler for politikere.

Politiske konsekvenser

Under klimatoppmøtet i Glasgow ble den britiske regjeringens moral et tema. Her er ordet "sleaze", som spiller på manglende moral, tatt med blant statsminister Boris Johnsons sentrale stikkord for klimakampen. Foto: Scott Heppell / AP Foto: Scott Heppell / AP

Det må ha vært ydmykende for Johnson å måtte bruke sin siste pressekonferanse under FNs store klimatoppmøte til å svare på spørsmål om seg selv og partikollegene. Han måtte si at Storbritannia ikke er et korrupt land. At de som bryter loven må straffes.

Oppslutningen om Det konservative partiet har falt. En meningsmåling i den erkekonservative avisen Daily Mail ga opposisjonspartiet Labour seks prosentpoengs ledelse. Det er mye i et politisk klima der Labour har slitt med å få oppmerksomhet og oppslutning.

Også Boris Johnsons personlige popularitet svekket seg kraftig etter Owen Paterson-skandalen.

Veien videre

Statsminister Boris Johnson Foto: TOM NICHOLSON / Reuters Foto: TOM NICHOLSON / Reuters

Boris Johnson er kjent for sine mange politiske u-svinger og manglende politiske strategi. Denne uka la han frem det som oppfattes som et nytt løftebrudd.

Da mange i Nord-England stemte konservativt for første gang ved forrige valg, lovte Johnson blant annet at de skulle få hurtigtog til Leeds. Nå er planene skrotet. Johnson nekter for å ha brutt noe valgløfte.

Men mange har sluttet å tro på ham. Tilliten er lav. Også blant folk i partiet. Anonyme konservative politikere sier til The Guardian at Boris Johnson ikke er kompetent til å lede regjeringen.

Statsministeren skal ha innrømmet overfor kritiske partikolleger at Owen Paterson-skandalen var en kjøretur som endte i grøfta, der han selv var sjåføren.

Boris Johnson har hatt en fascinerende evne til å redde seg ut av vanskelige situasjoner med sjarm, humor og verbale krumspring. Men nå mener mange at spøken ikke er morsom lenger, som opposisjonsleder Keir Starmer stadig sier i parlamentet.

Spørsmålet er om Boris Johnson klarer å få bilen tilbake på veien, og holde den der til neste valg.