I dag innledet London-politiet en etterforskning av festene som har rystet britisk politikk. Den kommer dagen etter avsløringen av at det ble holdt en bursdagsfeiring for statsminister Boris Johnson i Downing Street i juni 2020.

Hans daværende kjæreste - nåværende kone - holdt en overraskelsesfest for ham i det samme rommet som smittevernreglene var blitt vedtatt i. Johnson skal ha vært til stede i 10 minutter. Det rapporteres om at cirka 30 mennesker var til stede.

Etter at Boris Johnson fikk bursdagskake på et skolebesøk, ble det holdt et overraskelsesselskap for ham i Downing Street i 2020. Da var det ulovlig å samles innendørs. Foto: Andrew Parsons / AP

Det er den til nå siste av en rekke avsløringer av sosiale sammenkomster ved Statsministerens kontor under pandemien. Nå skal politiet finne ut om regjeringen brøt sine egne lover.

Opposisjonen har lenge bedt om en slik etterforskning. Men hittil har ikke politiet ment at det er grunnlag for å gå inn i avsløringene. Men nå er det informasjon fra regjeringens egen gransking som er grunnen til at politiet setter i gang.

Det er uklart hvilke og hvor mange fester politiet skal se på. Men det kan ta tid. Det var ventet at resultatet av den regjeringsoppnevnte granskingen skulle legges frem denne uka, men nå blir i hvert fall deler av rapporten utsatt.

Hvor alvorlig er dette for Boris Johnson?

Det kan bety at den urolige politiske situasjonen ikke får en snarlig avklaring. I hans egne rekker i parlamentet er det mange konservative medlemmer som ventet på rapporten som skulle ha komme denne uka.

De vurderer om de skal be om et mistillitsvotum over statsministeren. Hvis 54 konservative parlamentarikere ber om et slikt votum, blir det avstemning i parlamentet. Det kan føre til at Johnson må gå. Nå er spørsmålet om de er villige til å vente helt til politiet har gjort seg ferdig.

Men så er det viktig å huske på dimensjonene av en slik politietterforskning. Straffen for eventuelle brudd på smittevernreglene er bøter. Ikke fengsel. Og det er ikke kjent om statsminister Boris Johnson selv er omfattet av de festene politiet skal se nærmere på.

Likevel er dette en betydelig utvikling i en sak som har svekket tilliten til Johnson og hans regjering over tid.

Statsminister Johnson sa i dag at han ønsket politietterforskningen velkommen. Det kan bidra til å gi folk klarhet så vi kan bli ferdig med saken, sa han.

Men kravene om at Boris Johnson selv må forlate sin post styrket seg i dag. Opposisjonen mener han står i veien for annen viktig politikk og at hans lederskap er en skam for landet.