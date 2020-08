Alkohol-fotlenke skal forhindre fylle-kriminalitet

Miljøarbeider Tony Rubino strammer fotlenken rundt ankelen til en kvinne.

– Sitter den greit?, spør han.

Lenken måler svetten hennes. Det gjør den hver halvtime. Så, en gang i døgnet, sender den data over til miljøarbeideren som sjekker at hun er edru.

– I barndommen opplevde jeg traumatiske ting som jeg har prøvd å døyve med alkohol, forteller den anonyme kvinnen til nyhetsbyrået Reuters.

Hun har deltatt i et pilotprosjekt for å teste ut alkohol-lenken, som den kalles.

Dømt til å gå med lenke

Tidligere i år ble ordningen innført permanent i Nederland. Nå jobber justisminister Ferd Grapperhaus med å få ordningen innlemmet i det nederlandske lovverket.

– Fotlenken skal brukes til folk som er dømt for kriminalitet begått i fylla, forklarer Tony Rubino.

Tony Rubino sier fotlenken fungerer bedre en de gamle urinkontrollene. Foto: RTV

– Vold. Vold i hjemmet. Fyllekjøring, ildspåsettelse og tyveri og mord, er kriminalitet vi snakker om her, sier han.

Tall fra det nederlandske justisdepartementet viser at imellom 20 og 40 prosent av all voldskriminalitet er det alkohol med i bildet.

Prøveprosjektet med fotlenkene startet i 2017. Rubino sier den fungerer langt bedre enn å avkreve urintester.

– Fordi overvåkingen av alkoholkonsumet skjer 24 timer i døgnet, sju dager i uka.

Kvinnen sier dette ga henne hjelp og muligheten til å slutte å drikke:

– Jeg har to flotte gutter som jeg måtte gi fra meg omsorgen for. Nå jobber jeg aktivt med meg selv for å klare å kutte ut drikkingen, sier hun.

Miljøarbeider Tony Rubino sjekker at fotlenken sitter riktig på. Foto: RTV

Får mange til å holde seg unna flaska

Utprøvingen av dette har vist at 71 prosent av dem som får på seg en slik fotlenke, klarer å holde seg unna flaska. Cirka halvparten av brukerne sa at de også klarte å holde seg til bare brus og vann i minst tre måneder etter at lenken var tatt av.

En annen mann, Alberto, forteller nederlandsk TV at han kunne tylle i seg store mengder hver eneste dag.

– Før drakk jeg to flasker vin eller en flaske whisky hver dag, sier han.

Nå syns han det er greit å gå med lenken og sier den er lett å skjule, det er ingen som ser den. Han mener det fungerer mye bedre med fotlenken enn med urinkontroller.

– Her er man overvåket hele tiden, Så det er et godt hjelpemiddel til å ikke drikke, sier han.

Måler bare alkoholkonsum

Saskia Capello som også jobber med rehabilitering, sier en miljøarbeider får beskjed hvis den som bærer lenken bryter drikkeforbudet.

Saskia Capello Foto: RTV

– Det eneste som måles er alkoholkonsum, det er ingen GPS i fotlenken så den sender ikke inn noen annen informasjon, sier hun.

I Norge blir det politianmeldt rundt 35.000 lovbrudd i forbindelse med vold. Både utøver og offer er ofte ruspåvirket, som oftest av alkohol, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.