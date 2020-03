Rettssaken mot tre russere og en ukrainer pågår denne uken i det Nederland kaller en høyrisikobygning nær flyplassen Schiphol. Sikkerhetstiltakene er svært strenge.

Et flertall av de 298 om bord i flyet fra Malaysian Airways i 2014 var nederlandske turister.

Mandag og tirsdag har mange pårørende til passasjerer samlet seg for å overvære rettssaken.

Pårørende til passasjerer som døde da MH17 ble skutt ned over Ukraina sommeren 2014, på plass for å overvære rettssaken mot tre russere og en ukrainer. Pårørende ber Russland samarbeide med etterforskerne. Foto: Phil Nijhuis / AP

Blant dem er Bryan og Lisa Clancy som har kommet fra Australia for å finne svar på hva som skjedde. Bryans bror og svigerinne var i flyet da det ble skutt ned øst i Ukraina.

– Vi er her for å se at sannheten må skje fyllest. Vi skal vente og se til alt av bevis legges fram i retten, sier Bryan til nyhetsbyrået Associated Press.

– I bakhodet, der er Russland, legger han til.



Vitner er engstelige

Pårørende har hørt at flere vitner til nedskytingen er engstelige. De frykter for sikkerheten dersom de forteller det de vet. Russland ønsker ikke at de deltar i rettssaken.

Aktor Thijs Berger snakket om vitners frykt da han startet sitt innlegg tirsdag.

Aktor i rettssaken mot tre russere og en ukrainer mistenkt for nedskyting av MH17, er Thijs Berger. Han mener Russland forsøker å sabotere rettssaken. Foto: Piroschka Van De Wouw / Reuters

– Risikoen som vitner utsetter seg for må vi ta med i betraktning under rettsprosessen videre, sa Berger.

Den nederlandske aktoren mener aktiviteten til russisk sikkerhetstjeneste legger mørke skygger over hele rettssaken, skriver nyhetsbyrået AP.

– Vi har klare indikasjoner på at den russiske sikkerhetstjenesten aktivt forsøker å hindre at sannheten om nedskytingen av MH17 kommer fram, sier aktor.

– Britisk og nederlandske myndigheter er sikre på at russiske GRU agenter forsøkte å hacke seg inn i datasystemet til malaysiske etterforskere og påtalemyndigheten der, sier Berger.

– Vi er fast bestemt på at russere har hacket seg inn i systemet til den nederlandske flyhavarikommisjonen.

Russere beslagla datamaskin

Påtalemyndigheten mener de også har bevis for at russerne aktivt hindrer etterforskingen. Thijs Berger sikter blant annet til at etterforskere som befant seg inne i Russland fikk en datamaskin beslaglagt.

– Russerne er ikke uvillige til å utplassere sine sikkerhetsfolk her, sier Berger.

Dette paret er blant de 298 som døde da MH17 ble skutt ned øst i Ukraina. I demonstrasjonen ved Russlands ambassade var det satt opp stoler med bilder av de omkomne. Foto: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Rettssaken vil pågå i et år.

Demonstrasjon mot Russland

På en gressplen inntil gjerdet til den russiske ambassaden i Haag har pårørende plassert 298 hvite stoler. På stolene er det blomster og fotografier av passasjerene som var om bord i det malaysiske passasjerflyet den dagen det ble skutt ned.

Markeringen er en stille protest mot myndighetene i Russland.

En av de pårørende som har lagt ned blomster på en stol er Piet Ploeg, som mistet storebroren sin ulykkesdagen.

– Inntil nå har russerne forsøkt å hindre etterforskingen. Vi ønsker med dette å si at russerne må samarbeide.

En stille protest mot Russland utenfor russernes ambassade i Haag i Nederland. 298 tomme stoler symboliserer antallet som var om bord i MH17 da det ble skutt ned over Ukraina sommeren 2014. Foto: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Lucy van der Kerk er også med på markeringen, hun mistet tanten sin da flyet ble skutt ned.

– Det som er sårt er at russerne helt fra starten forsøkte å dekke til det som hadde skjedd. De hindret oss i å komme til ulykkesstedet for å hente våre kjære og deres eiendeler.

– Russland må gi oss noen svar, sier Sander van Luik som mistet broren sin den dagen flyet ble skutt ned øst i Ukraina.

De pårørende mener at russiske diplomater inne i ambassaden ikke kan unngå å legge merke til protestmarkeringen. Men de regner ikke med at de vil få mulighet til å snakke direkte med noen av de ansatte ved ambassaden like ved.