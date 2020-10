Aksjekursene falt på Wall Street etter det ble kjent at Donald Trump har stanset forhandlingene med demokratene om en ny krisepakke.

Tirsdag kveld la Trump ut en rekke Twitter-meldinger der han skriver at han har gitt instrukser om å stanse forhandlingene til etter valget 3. november.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Trump anklager demokratene for å kreve milliarder av dollar i bevilgninger som ikke har noe med koronaviruset å gjøre, til «dårlig styrte, kriminalitetsplagede demokratisk styrte delstater».

– Økonomien går svært bra, skriver Trump.

Trump skriver at han har bedt senatsleder Mitch McConnell om å heller fokusere på å få Amy Coney Barrett godkjent som ny høyesterettsdommer.

– Snur ryggen til amerikanerne

Republikanerne og demokratene i Kongressen har siden juni forsøkt å få på plass en ny krisepakke for å styrke økonomien.

Det har vært fremgang i forhandlingene, men Trumps Twitter-meldinger tirsdag ser ut til å minske utsiktene for en avtale før valget.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden langer ut mot Trumps beslutning.

– Trump snur ryggen til hver eneste arbeider hvis jobb ikke er kommet tilbake. Han snur ryggen til familier som strever med å betale leien, få mat på bordet, ta vare på barna, sier Biden.

Nancy Pelosi har sittet i forhandlinger med finansminister Steven Mnuchin om en ny krisepakke. Foto: Erin Scott / Reuters

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, reagerer også kraftig.

– I dag har president Trump nok en gang vist sitt sanne jeg: Han har satt seg selv først på bekostning av landet, med full medvirkning fra de republikanske medlemmene av Kongressen, sier Pelosi.

Demokratene har krevd en ny krisepakke på 3000 milliarder dollar. Da Republikanerne nektet å være med på det, reduserte de kravet til 2200 milliarder. Republikanerne ville først bare bevilge 600 milliarder, men har etter hvert økt til 1600 milliarder, skriver NTB.

Trosser anbefalinger

Bare timer før Trumps ordre, gjentok sjefen for sentralbanken, Jerome Powell, at det er nødvendig med mer pengebruk for å få fart på økonomien igjen.

Titalls millioner amerikanere er arbeidsløse på grunn av pandemien, som forårsaket en historisk bratt nedgang i andre kvartal.

Beslutningen skjer mens koronasmitten fortsetter å sprer seg blant Trumps nære krets i Det hvite hus.