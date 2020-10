Trumps nære medarbeidar Stephen Miller testa positivt for korona

Ein tenestemann i Det kvite huset seier at Miller først testa negativt medan presidenten sine folk prøvde å få kontroll over smitteutbrotet som no har ramma mellom 15 og 20 personar.

Miller er ein av arkitektane bak Trumps «America First»-politikk og innskjerpinga av reglane for innvandring til USA.

Kona hans, Katie Miller, som er kommunikasjonsdirektør for visepresident Mike Pence, har tidlegare vore smitta av korona. Ho har sidan testa negativt.

35-årige Stephen Miller er rådgivar og taleskrivar for president Trump. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP/NTB

Siste i rekkja

Miller er berre den siste i rekkja i Det kvite huset som er smitta av koronaviruset. Blant dei som har testa positivt, er valkampsjef Bill Stepien, pressetalskvinne Kayleigh McEnany, rådgivarane Kellyanne Conway og Hope Hicks og fleire av assistentane deira.

President Donald Trump, som testa positivt torsdag kveld, kom måndag tilbake til Det kvite huset etter tre døgn på sjukehus.

Han sa tysdag at han følte seg bra og ikkje lenger hadde nokre symptom.

– Han kvilte godt i den første natta si heime. I dag seier han at han ikkje har nokre symptom, sa legen hans, Sean Conley. Conley har understreka at Trump enno ikkje er ute av faresona.

Ikkje forstått alvoret

Men Trump viste igjen at han framleis tonar ned alvoret ved pandemien som har kosta 210.000 amerikanarar livet, då han samanlikna sjukdomen med vanleg influensa.

– Influensasesongen kjem. Skal vi stengje ned landet? Nei, vi må lære å leve med det, akkurat som vi lærer å leve med covid, som hos dei fleste er langt mindre dødeleg, tvitra han.

Twitter posta seinare ei melding på Trumps tweet, der dei sa at ho krenkjer Twitters retningslinjer om spreiing av villeiande og potensielt skadeleg informasjon om viruset.

Då han kom tilbake frå Walter Reed-sjukehuset måndag kveld, viste han òg klart at han ikkje tek viruset særleg alvorleg. Han tok demonstrativt av seg munnbindet og putta det i lomma, før han gjekk inn for å møte staben sin.

Folketomt i Det kvite huset

Medan ein framleis smitteberande Trump sit isolert i eit improvisert kontor i dei private gemakka sine, rett ved sida av sjukestova i Det kvite huset, er kona hans Melania, som og testa positivt, i karantene i andre etasje.

Heile kontoravdelinga i vestfløya verkar nærast som eit spøkjelseshus som følgje av smitteutbrotet, sidan mange er heime med smitte eller i karantene, eller jobbar heimanfrå.

Det er uttrykt uro for både journalistar, Secret Service-agentar og andre tilsette som kokker og reingjeringspersonale i huset der dei fleste, frå Trump og nedover, tok svært lettvint på det farlege viruset. Ein Secret Service-agent sa at nesten ingen brukte munnbind.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden vil ikkje ha debatt om Trump framleis er sjuk. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Tvil om debatt

Tysdag vart spørsmålet om det er mogleg å halde neste vekes andre presidentdebatt, reist.

Retningslinjene til USAs smittevernsenter CDC tilseier at ein må vere i karantene i ti dagar etter at ein har vorte smitta, og opp til 20 dagar om ein har vorte sjuk.

Trump seier han gler seg til debatten, som finn stad under tolv dagar etter at han testa positivt. Utfordraren Joe Biden er skeptisk og seier at han ikkje bør haldast viss Trump framleis er sjuk. Debatten skal haldast i Miami i Florida 15. oktober. Det er planlagt at publikum i salen og skal kunne stille spørsmål til kandidatane.