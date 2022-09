Aftonbladet: Samtaler mellom Moderaterna og Sverigedemokraterna

Høyresiden leder det svært jevne valget i Sverige, viser de foreløpige målingene. Ytre-høyre partiet Sverigedemokraterna ligger an til å bli Sveriges nest største parti.

Det er svært jevnt mellom de to blokkene. For øyeblikket ligger den borgerlige blokken an til å få flertall i riksdagen.

47.000 stemmer skiller nå de to blokkene, skriver SVT.

Socialdemokraterna er fortsatt det største partiet, men den sosialistiske blokken har mistet flertallet. Med 94 prosent av stemmene telt opp har de blå kun ett mandat mer enn de røde.

Det foreløpige resultatet vil ikke bli klart før på onsdag, ifølge den svenske Valmyndigheten.

Det er først da at rundt 200.000 utenlandsstemmer, brevstemmer og sent innkomne forhåndsstemmer telles.

– Det kan bli endringer. Med bare noen få titusenvis av stemmer kan mandatene skifte og skifte side. Det kan bli litt pingpong frem og tilbake, sier statsviteren Jenny Madestam til SVT.

Frem til nå ser det ut som at valgdeltakelsen i år har gått ned. Forrige valg var deltakelsen på 87 prosent. I år ser det ut til å ligge på 83 prosent, ifølge SVT.

Det er uvanlig lavt sammenliknet med valgene de seneste årene, ifølge Aftonbladet.

Ifølge avisen er tallet på blanke stemmer 59.000

Sverigedemokraterna nest størst

Valget er det første som holdes i Sverige etter at innvandringskritiske Sverigedemokraterna (SD) delvis ble «tatt inn i varmen» av de andre partiene på høyresiden. Moderaternes Kristersson har sagt at partiet er villig til å samarbeide med SD i Riksdagen.

Akkurat nå ligger det an til at SD blir Sveriges nest største parti.

Rundt klokken 12 mandag besøker SDs leder Jimmie Åkesson Moderaternas kontorer i Gamla Stan i Stockholm, skriver Aftonbladet. Han vil ikke kommentere noe mer enn at han skal inn og spise lunsj.

– Sverigedemokraterna har gjort et historisk godt valg. Det ligger også an til at de nå får betydelig innflytelse i svensk politikk for første gang, sier politisk kommentator i NRK Tone Sofie Aglen.

Politisk kommentator i NRK Tone Sofie Aglen følger valget i Sverige. Du trenger javascript for å se video. Politisk kommentator i NRK Tone Sofie Aglen følger valget i Sverige.

– Det var en berg og dalbane av en valgkveld, forteller hun, og sier hun har inntrykk av at venstresiden lenge trodde de kom til å vinne før det plutselig snudde.

Flere partier har sagt at det er uaktuelt å sitte i regjering med SD.

Nå reiser spørsmålene seg om hva SD vil kreve for å ikke være med i regjeringen, og om de eventuelt vil nøye seg med å være et støtteparti selv om de er størst på den borgerlige siden, sier Aglen.

SVTs politiske kommentator Mats Knutson mener SD vil kreve et betydelig større politisk gjennomslag i en eventuell ny regjering.

Alle de svenske partiene ser ut til å være over sperregrense i denne valgdagsmålingen.

Ambisjoner om å sitte i regjering

SDs partileder Åkesson talte til partiets valgvake like etter midnatt natt til mandag.

– Akkurat nå ser det veldig bra ut, men det kan endre seg igjen. Vi kommer ikke til å få vite i natt om det blir maktskifte, sa partilederen.

Han sa også at partiets ambisjon er å sitte i regjering.

Til Expressen sier Åkesson at dette er noe han har forberedt seg på lenge.

– Dette er et scenario jeg har sett for meg lenge. Hvis Moderaterna ønsker seg regjeringsmakt har de bare to valg, enten å samarbeide med Socialdemokraterna, eller med oss, sa Åkesson i dag.

Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna er foreløpig den store valgvinneren i Sverige. Foto: Stefan Jerrevång/TT / NTB

Partisekretær Richard Jomshof sier i SVTs Morgonstudion at partiet kan stille helt andre krav ved regjeringsdannelse.

– Det er klart at vi må kunne diskutere ministerposter. Det er klart at vi må kunne snakke om statsminister- og talmannsposten og presidiumpostene i de ulike riksdagskomiteene, sier Jomshof.

– Overraskende om høyresiden ikke tar makten

Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo Daniel Naurin sier mange av sakene under valgkampen har gått til høyresidens favør.

– Spørsmålene som har vært på agendaen har vært lov og orden, det har vært mange diskusjoner om gjengkriminalitet og skytinger i forstedene i Sverige, sier Naurin.

I tillegg har det vært mye snakk om strømpriser, og klimadiskusjonen har dreid seg rundt kjernekraft, forteller han.

– Dessuten er det slik at sosialdemokratene har sittet ved regjeringsmakten i åtte år, og det pleier jo å ende med et regjeringsskifte når man sitter så lenge. Det ville være overraskende for høyresiden om de ikke tar makten denne gangen.

Han tror partiene er bedre forbredt på å danne en ny regjering etter dette valget, særlig høyresiden. Ved forrige valg tok det veldig lang tid før Sverige fikk en regjering, forteller Naurin.

– Med det sagt, forhandlingene har ikkje begynt på høyresiden. Det kommer til å bli tøffe forhandlinger.

Naurin mener SDs saker om innvandring og kriminalitet kommer til å dra Sverige lenger mot høyre. Samtidig er det noen saker som splitter høyresiden, og partiet Liberalerna og SD står langt fra hverandre på noen spørsmål, sier Naurin.

Liberalerna gikk blant annet til valg på skole og utdanning, en liberal innvandringspolitikk og det grønne skifte.

– Dette er et scenario jeg har sett for meg lenge, sa Jimmie Åkesson om de gode valgprognosene før søndagens valg. Foto: Tim Aro/TT / AP

– Dobbelttap for Moderaterna

Det var en avdempet Ulf Kristersson som snakket til Moderaternas valgvake, men samtidig gjorde han det klart at med borgerlig flertall vil han forsøke å danne regjering.

– Sverige trenger samling. Jeg vil se til det som forener, men også respektere genuine politiske uenigheter. Jeg vil få i stand en voksen samtale i svensk politikk, sa partileder Kristersson på Moderaternas valgvake.

Partiet har gått noe tilbake. I øyeblikket ligger Moderaterna på 19,1 prosent, ned 0,7 prosentpoeng. Kristerssons stemme var rolig, og stemningen i lokalet avdempet under talen.

Politisk kommentator i Aftonbladet Lena Mellin skriver at Kristersson for andre gang går for valgtap.

Tapet i dette valget mener hun er det som vil smerte mest, nemlig å ha blitt forbigått av Sverigedemokraterna som Sveriges nest største parti.

– Det innebærer en identitetskrise for partiet som ser på seg selv som regjeringsbærende. Den posisjonen kan med denne utviklingen være truet, skriver hun.

Videre skriver hun at smerten ved å tape andreplassen kan lindres om partiet får lede en ny regjering.

Gir seg ikke: – Absolutt ikke. Jeg er her for vinne, ikke for å tape, sa Ulf Kristersson i dag. Foto: Joakim Reigstad

Nervøs på Sveriges vegne

Venstresiden med Socialdemokraterna (S) i spissen, ledet med et lite flertall i starten av valgnatten. Det satte likevel ikke jubelen i taket på Socialdemokraternas valgvake.

En av partiets topper ba om «is i magen».

– Akkurat nå finnes det ikke mer å si enn at vi avventer, sa klima- og miljøminister Annika Strandhäll til SVT.

Politisk kommentator Aglen mener at Socialdemokraterna har gjort et godt valg med tanke på at høyresidens fanesaker har dominert siste del av valgkampen.

– Elles har de gjort et veldig godt valg for sitt parti, men det ser nå ut til at makten likevel ryker, sier Aglen.

På Socialdemokraternas valgvake var også den norske kunnskapsministeren Tonje Brenna. Det svenske valget betyr mye for henne, så hun er nervøs for resultatet.

– Sverige kjennes veldig nært. Vi er her på ferie og spiser is og drar på harryhandel. Så jeg nervøs, for jeg håper at det blir et valg som gir en seier til sosialdemokratene, sa arbeiderpartiministeren til NRK.

– Jeg har en god grunnfølelse, men det er jevnt så vi må vente på flere resultater, sa den tidligere statsministeren Stefan Löfven.

– Et rasistisk parti som har blitt omfavnet av høyresiden. Et historisk, strategisk feiltrinn! sa han til NRK på Socialdemokraterna valgvake. Foto: NRK / NRK

Löfven er også bekymret for at Sverigedemokraterna har gjort et så godt valg

– Et rasistisk parti som har blitt omfavnet av høyresiden. Et historisk, strategisk feiltrinn! sa han til NRK på Socialdemokraterna valgvake.

Siste sjanse?

På valgvaken til Moderaterna var ikke partiet knust etter nedgang på valgdagsmålingen, fortalte tidligere finansminister Anders Borg.

– Det er tidlig på kvelden, valgdagsmålinger kan svinge flere prosentpoeng opp og ned. Dette er et jevnt valg, vi får vente til flere resultater kommer inn, sa Borg til NRK.

Den tidligere finansministeren håper fortsatt at Moderaterne kan danne regjering etter dette valget.

Den 58-år gamle partilederen Ulf Kristersson forsøker å bli statsminister for andre gang. Under valget i 2018 ble han vraket som kandidat av sine tidligere støttespillere i Centerpartiet og Liberalerna. Dersom det ikke skulle bli borgerlig flertall i dag tror mange at han kan være ute av svensk toppolitikk.

Til SVT forteller han at valginnspurten har tatt på familielivet og treningsrutinene.

– Jeg har nok løpt i hvert fall tre ganger i uken. Stresset påvirker meg så klart, sa Kristersson på valgdagen.

Selv sier han at han ikke har noen planer om å gi seg, uansett resultat.

– Absolutt ikke. Jeg er her for vinne, ikke for å tape, sa han til SVT før valglokalene stengte.

Test deg selv, hva kan du om Sverige?