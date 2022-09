Den andre søndagen i september hvert fjerde år strømmer svenskene til valgurnene.

Da er det valg av politikere både til Riksdagen og fylke- og kommunevalg. På én og samme dag. (Årets valg i Sverige betegnes som historisk jevnt, og er fortsatt ikke avgjort.)

I Norge avholdes valg annethvert år. Vi veksler mellom kommunestyre- og fylkestingsvalg, og stortingsvalg/sametingsvalg.

– Valgkamp annethvert år gir uforutsigbar politikk og grobunn for mer populisme, skriver Ingelin Noresjø (KrF) på Twitter.

Hun utdyper til NRK:

Motdemonstranter da Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson (SD) holder valgkampinnspurt på Stortorget i Malmø lørdag. Foto: Jonas Ekströmer/TT / NTB

– Det er en ganske kjent sak at politikere blir litt feige når det nærmer seg valg. Man lar være å ta upopulære beslutninger, og lover kanskje mer penger til store og små formål enn man egentlig burde. Det gir en uforutsigbar politikk, og er heller ikke bra for demokratiet.

Vil samle valg

Ingelin Noresjø har over 30 års erfaring som politiker, og har vært med på 15 lokalvalg. Nå mener hun at det er på tide at Norge følger i Sveriges fotspor.

– Ved å samle valgene vil man i de fire årene få arbeidsro, uten at man hvert andre år blir målt og veid på den sittende regjerings politikk.

LANG ERFARING: Ingelin Noresjø (KRF) har over 30 år bak seg i politikken, og 15 lokalvalg på baken. Hun var statssekretær i Solberg-regjeringen og inntil nylig 2. nestleder i KRF. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Hun mener dagens valgordning gjør at politikere styrer etter meningsmålingene.

– Det aller største problemet er at man lar være å styre stødig og sikkert. Man tar beslutninger man ellers ikke ville tatt hvis det ikke var et valg i nærheten, og man lar være å ta nødvendige og upopulære beslutninger.

I Twitter-tråden er flere uenig med Noresjø. Hun skjønner godt at det blir debatt rundt utspillet.

– Det har vært alt for stille rundt valgordningen vi har i Norge. Det viser seg, syns jeg, at valg hvert andre år begynner å bli utdatert.

Får slakt

Førsteamanuensis i statsvitenskap Jonas Stein sitt primærområde er norsk og europeisk politikk. Han slakter hypotesen til Noresjø.

– Det er ganske paradoksalt at hun kommer med et slikt utspill under det valget der Sverigedemokraterna blir Sveriges nest største parti, og får over 20 prosent. Det faller litt på sin egen urimelighet.

Sverigedemokraterna (SD) er et nasjonalistisk og sosialkonservativt politisk parti i Sverige og blir ansett for å være en del av en høyrepopulistisk retning i Europa.

UT MOT NORESJØ: Jonas Stein er førsteamanuensis ved institutt for samfunnsvitenskap UiT. Foto: Anne Sofie Rønnfeldt / NRK

– Det å ha valg hvert fjerde år gjør ikke at du får færre populister. Hvis det var en valid hypotese, hadde ikke SD fått så stor oppslutning.

Valgeksperten ser få fordeler med å bytte ut den norske valgmodellen.

Tvert imot.

– Den eneste fordelen ved å arrangere valg samtidig er at du får opp valgdeltagelsen på lokalvalg og fylkestingsvalg i Sverige.

Ifølge analytikerne må blokken som støtter sosialdemokraten Magdalena Andersson få en stor overvekt av stemmene som gjenstår, dersom den skal gå forbi høyreblokken. Foto: Jonas Ekströmer/TT / NTB

Ikke vanlig med samlet valg

I Europa er det heller ikke vanlig å arrangere valg samtidig, ifølge Stein.

– Fordelene som finnes er ganske marginale. Norsk valgdeltagelse er på rundt 62 prosent på et lokalvalg. Det er helt greit. Man skulle kanskje ønske det var mer, men det er godt over 50 prosent.

Han mener at en sammenslåing av valgene ville ført til at lokalsakene druknet i rikspolitikk.

– Oppmerksomheten rundt lokale kandidater og lokale saker, vil bli svært liten.

Han utdyper:

– Jeg så på det svenske valget i går, alt handlet om rikspolitikerne. I fem minutt så nevnte dem lokalvalget i Stockholm og Göteborg, de fikk knapt med noe om det. Da kan man forestille seg hvordan det er lenger nord.

– Ikke uproblematisk

Noresjø vil ikke kommentere SD sin valgoppslutning i Sverige, men kommenterer Steins påstand på generelt grunnlag.

– Populisme finnes i alle demokratier, og når man står på valg eller hvert fall blir målt annethvert år, er det ikke lettere å stå imot populistiske strømninger.

Hun mener ikke det er uproblematisk å samle valgene.

– For det vil kunne føre til noe lavere fokus på lokale saker og at man drukner i det store og det hele. Men ulempen med å ha valg hvert andre år, begynner nå å bli mye større enn ulempen ved at lokale saker kan få mindre fokus.