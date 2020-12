«Julestjernen» synlig for første gang på 800 år

Det ligger an til å bli en annerledesjul i år, men noen oppturer kan vi vente oss. For eksempel kommer mennesker over hele verden til å oppleve et aldri så lite astronomisk julemirakel.

Den 21. desember skal nemlig solsystemets to største planeter, Jupiter og Saturn, forme det som kommer til å ligne på en dobbeltplanet. Hendelsen, som vil bli synlig fra jorden, har fått navnet «Julestjernen».

Det melder Fox News.

For når to himmellegemer møtes i det forskerne kaller en planetarisk konjunksjon, kan det se ut som et mer lyssterkt objekt. Som Betlehemsstjernen.

800 år siden sist

21. desember er det dessuten vintersolverv. Det er den lengste natten i året, hvor solen snur og det går mot lysere tider.

– Du må tilbake til mars 1226 for å se noe slikt på nattehimmelen, sier astronom Patrick Hartigan ved Rice University i en uttalelse.

Jupiter og Saturn har nærmet seg hverandre siden i sommer.

Mellom 16. og 25. desember vil det være mindre enn diameteren til en fullmåne som skiller dem, og 21. desember kommer de til å se ut som en dobbeltplanet.

Dessverre for nordmenn blir dobbeltplaneten best synlig dersom man befinner seg nær ekvator, men det skal være mulig å se julestjernen fra hele verden.

Illustrasjonsbilde. Figurer av de tre vise menn. Foto: Frank Rumpenhorst / AP

Betlehemsstjernen

Ifølge phys.org er det ikke bare julestjernen i 2020 som egentlig er det forskerne kaller en planetarisk konjunksjon.

Nettstedet skriver at det lenge har versert en teori om at den faktiske julestjernen som lyste opp nattehimmelen da Jesus ble født – i hvert fall ifølge bibelen – var det samme.

To år etter at Jesus ble født, og julestjernen viste veien for de tre vise menn, skjedde nemlig en sjelden konjunksjon av Jupiter, Venus og en stjerne som heter Regulus, ifølge phys.org.

Selv om det har gått 800 år siden sist gang mennesker fikk se en julestjerne, kommer det ikke til å ta 800 år til neste gang.

Faktisk skal neste konjunksjon av de to planetene skje «allerede» i mars 2080 – altså om 60 år.