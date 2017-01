– Trump vil øyeblikkelig reversere Obamas presidenthandlinger

For presidenter som er utålmodige, og ikke vil vente på at lovmakerne i Kongressen skal gi sitt stempel på handlinger, er det mulig å benytte en rekke forskjellige verktøy som går under sekkebetegnelsen "presidenthandlinger".

Fordelen for en president er at noe kan bli til lov øyeblikkelig, ulempen er at neste president kan slette dem like fort.

Det er det Trump planlegger, ifølge hans kommende pressesekretær i Det hvite hus, Sean Spicer.

Spicer sier til ABC-news at Trump øyeblikkelig vil snu om på mange reguleringer og presidenthandlinger som er gjennomført i løpet av de siste åtte årene. Handlinger og reguleringer som har hemmet økonomisk vekst og jobbdannelse.

Da Donald møtte Barack 10. november i år, skal ikke Obama ha bedt om å få beholde politikken sin. Trump har gjennom valgkampen gjort det klart at noen av de mer kontroversielle 'presidenthandlingene' står for fall. Foto: Pablo Martinez Monsivais / Ap

Hemmelig, nemlig

Trump har mye å velge mellom. Barack Obama har ikke akkurat vært snau i sine handlinger. 2066 av dem har han greid å signere i løpet av tjenestetiden i Washington, D.C.

Akkurat hvilke handlinger som skal slettes først, holder Trump og hans pressesekretær tett til brystet.

Under valgkampen kom Trump med en rekke forslag. Noen av dem dukket opp i videoen han publiserte rett etter at han halte i land seieren.

Immigrasjon, energi og utenriks

På grunn av motstanden i Kongressen, ble Obama mange ganger stoppet i første runde da han ville gjennomføre endringer i politikken. Flere av disse endringene dukket senere opp som "presidenthandlinger". Blant republikanerne var de mildt sagt lite populære.

Trump har allerede diskutert flere av dem, og det er klart at noen av de kontroversielle reformene knyttet til immigrasjon kan stå for fall.

Lovendringer som skulle bevege energisektoren over til mer miljøvennlige alternativer kan også havne i søppelbøtta det øyeblikket Trump blir president Trump.

Det gjelder også en del av utenrikspolitikken, men her kan det være at Trump blir mer låst av lovendringer det ikke er mulig å reversere med et pennestrøk.

En versjon av dette bildet vil du se 20. januar, men George og Laura vill være erstattet av Donald og Melania. Foto: TANNEN MAURY / AP

Bare dager igjen

20. januar klokken 18.00 norsk tid blir Donald Trump president.

President Barack Obama lovte også å gjennomføre endringer øyeblikkelig da han ble satt inn som president, men første dagen fikk han ikke til mye.

Det var først dagen etter innsettelsen at han trakk tilbake forgjengerens tillatelse til CIA om at organisasjonen kunne bruke tortur i sine avhør av mistenkte terrorister.