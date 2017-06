– Paris-gjerningsmann kjent av politiet for ekstreme haldningar

Politiet seier situasjonen no er under kontroll. Dei opplyser også at gjerningsmannen var ein 31 år gammal mann frå ein av forstadane til Paris, og at han var kjent for å ha ekstreme haldningar.

Politikjelder opplyser til AFP at sjåføren i bilen var væpna, men dette er ikkje offisielt stadfesta. Dei same kjeldene fortel at det både var ein Kalasjnikov, fleire handvåpen og gassflasker i bilen.

Det var denne bilen angriparen brukte til å ramme eit politikøyretøy på Champs-Elysees i ettermiddag. Foto: Thomas Samson / AFP

Innanriksminister Gerard Collomb seier at gjerningsmannen er død, og at bilen hans eksploderte i det han køyrde inn i politibilen. Ei bombegruppe undersøkte både bilen og området rundt.

Sperra av stort område

Ingen andre enn gjerningsmannen skal vere skadd.

Store politistyrkar har sperra av eit stort område, og Marigny-teateret, som ligg like ved, er evakuert. Metrostasjonen Champs-Elysees-Clemenceau er stengt. Politiet har bede folk om å halde seg unna området.

Det har vore høg terrorberedskap i Frankrike etter fleire alvorlege terrorangrep dei siste åra.

Det kom ein gulaktig røyk ut av bilen etter samanstøyten med politikøyretøyet. Foto: Social Media / Reuters

Store politistyrkar sperra av eit stort område i sentrum av Paris etter at ein bil køyrde inn i eit politikøyretøy på Champs-Elysees i ettermiddag. Foto: Gonzalo Fuentes / Reuters

– Eksplosjon i bilen

Politiet rykte raskt ut med store styrkar til Champs-Elysees i ettermiddag. Foto: Gonzalo Fuentes / Reuters

Det var like før klokka 16 i ettermiddag at alarmen gjekk på hovudgata like i nærleiken av presidentpalasset. Også den amerikanske ambassaden ligg like ved.

Ein journalist frå avisa Liberation såg det som skjedde. Han seier at han såg ein eksplosjon inne i bilen, og at politiet trekte mannen ut. Så brukte dei pulverapparat for å sløkkje brannen.

Hendinga skjer berre to månader etter at ein politimann

Fakta om terrorangrep i Frankrike Ekspandér faktaboks Frankrike har blitt rammet av en rekke dødelige terrorhandlinger de siste årene, der over 230 mennesker har blitt drept. Her følger en liste over de mest alvorlige. 7.–9. januar 2015: 17 mennesker ble drept og 22 såret i angrepene mot satiremagasinet Charlie Hebdo og en jødisk butikk i Paris. IS tok på seg ansvaret for angrepene.

13.–14. november 2015: 130 mennesker ble drept og 368 såret i en serie angrep i og utenfor Paris. 90 ble drept i konsertlokalet Bataclan. Dette er den dødeligste terrorhandlingen i moderne franske historie. IS tok på seg ansvaret for angrepene.

13. juni 2016: En politimann og hans kone ble drept med kniv i byen Magnanville vest for Paris. Også dette angrepet tok IS på seg ansvaret for.

14. juli 2016: 86 mennesker ble drept og over 430 såret da en lastebil meide ned folk på Promenade des Anglais i Nice på den franske nasjonaldagen.

26. juli 2016: Angrep på en kirke i Normandie, en person ble drept. IS tok på seg ansvaret.

20. april 2017: To politibetjenter ble drept på Champs- Élysées i Paris, i det politiet betegner som «et mulig terrorangrep».

19. juni 2017: 31 år gammel mann kjører bilen sin inn i et politikjøretøy. Agriperen drept, ingen andre skadd.

på Champs-Elysees. Det er framleis unntakstilstand i Frankrike etter fleire alvorlege angrep frå islamistar dei siste åra.

Det samla seg mange ved politisperringane for å prøve å sjå kva som skjedde. Foto: Thomas Samson / AFP

– Elleve pågrepet etter Nice-terror