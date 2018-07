Til nå er minst 60 mennesker omkommet i de voldsomme skogbrannene rundt Aten som startet mandag.

EKSTRAORDINÆRT: Brigadesjef Håvard Bakken sier det har vært en svært krevende måned for europeiske brannfolk. Foto: Helge Carlsen / NRK

– Det er sjelden det går så mange liv tapt i en skogbrann. Her har vi en situasjon med flere branner tett på bystrøk, i motsetning til i Sverige hvor skogbrannene er i mer befolkningsspredte områder, sier brigadesjef i Oslo brann- og redningsetat Håvard Bakken til NRK.

Tørke og vind har ført til at brannene har spredt seg utrolig raskt og kom overraskende på folk slik at mange ikke rakk å evakuere.

– Kraftig vind og skogbrann er en fryktelig kombinasjon. I tillegg sies det at det er mye tørt gress og søppel som gjør at brannen spres raskt, sier Bakken.

Må lese været hele tiden

Bakken sier at brannfolkenes førsteprioritet er å sikre evakueringsveier så folk kommer seg trygt ut.

– Det første man gjør i innsatsen er å fokusere på den livreddende biten, før man går i gang med å bekjempe brannen. Da jobber man med å finne områder hvor man naturlig klarer å begrense spredningen som elver, sjøen og motorveier.

Værsituasjonen i området er vind av storm styrke og høye temperaturer. Bakken sier det er avgjørende å ha løpende kontakt med meteorologer for å kunne få oversikt over hvordan brannen vil bevege seg.

KVELES AV RØYKEN: Det er risikabelt å forsøke å ta seg gjennom brannrøyken i bil. Dette er en gate full av utbrente biler i Mati, nordøst for Aten. Foto: Thanassis Stavrakis / AP

– Man må lese været hele tiden. Plutselig snur vinden 180 grader. De problemene har vi blant annet sett under skogbrannene i Sverige. Man legger en plan for å ta imot brannen på et gitt sted om to timer, men så snur plutselig vinden og man må tenke annerledes.

Livsfarlig røyk

Folk i brannområdene har rømt fra flammene ved å ta seg ut i sjøen og opp på skjær.

Bakken sier det er risikabelt å forsøke å evakuere gjennom skogbrannene i bil.

– Kjøretøy er som mennesker og er avhengig av oksygen. Når man kjører en bil med forbrenningsmotor gjennom tjukk røyk, kveles den, forteller han.

Han understreker at røyken er like farlig, selv om det er mye rein skog som brenner.

– I all brann er det kullos. Selv når du fyrer i peisen utvikles det kullos. Du skal ikke puste inn mye røyk før oksygenet i blodet erstattes av kullos og du kveles. Det er derfor vi er så opptatt av å si at man aldri skal rømme gjennom brannrøyk, sier Bakken.

– Får kjørt seg

Bakken sier det har vært en krevende sommer for ham og hans kolleger i Europa. Flere land har avgitt ressurser til skogbrannene i Sverige – også Norge.

– Brannfolkene får kjørt seg på alle kanter. Det er den verste måneden i året med tanke på ferieavvikling. I Oslo har vi nå middelsbemanning, men vi kartlegger hele tiden hvilke ressurser vi kan avgi dersom andre land ber om bistand. Men da er vi avhengig av at folk avbryter ferien.

– Når man nå får disse brannene i Hellas i tillegg så sliter det på mannskapene. Det er unntakstilstand for europeiske brannmannskaper. Timeantallet folk jobber nå i sommer er helt ekstraordinært, men så er det også en ekstraordinær situasjon, sier Bakken.