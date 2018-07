– Utenriksdepartementet og ambassaden i Aten jobber med å skaffe oversikt over situasjonen og hvorvidt nordmenn kan være savnet, sier pressevakt Kari Eken Wollebæk i Utenriksdepartementet

Les mer: Barnefamilier blant de døde i skogbrannene nær Aten

UD har ingen informasjon om nordmenn er savnet i Hellas. Ambassaden arbeider med å skaffe oversikt og som snakker med turoperatører og lokale myndigheter.

GIR RÅD: Wollebæk oppfordrer nordmenn i Hellas om å registrere reisen sin på reiseregistrering.no Foto: Utenriksdepartementet

– Vi vet ikke hvor mange som er i Hellas nå.

Hun oppfordrer nordmenn i Hellas om å registrere oppholdet sitt i UDs reiseregister, sier Wollebæk.

Nordmenn som befinner seg til Hellas, eller som skal reise dit, bør holde seg oppdatert på hvordan skogbrannene utvikler seg, oppfordrer Wollebæk.

– Følg anbefalinger og råd fra lokale myndigheter, og hold deg orientert i media, sier hun.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Skogbrannene har brutt ut i områdene Rafina og Mati, i tillegg til byen Kinéta, som ligger rundt 40 kilometer vest for Aten.

Kontakter kundene

Reiseselskapet Apollo har ingen charterturer til Aten, men noen rutefly til byen. Et par kunder befinner seg i Aten, ifølge Tonje Løkaas Fossum, pressekontakt i Apollo.

Apollo tar i dag kontakt med sine kunder som har reist med rutefly med treiseselskapet og befinner seg i Aten.

– Vi skal ringe og sjekke om disse kundene har det bra, sier Fossum.

Hun råder kunder som befinner seg i nærheten av Rafina om å følge situasjonen tett.

– Følg med i nyheter og orienter deg om situasjonen. Lytt til myndighetene, og ta kontakt med oss om du behøver hjelp, sier hun.

FLYKTET FRA BRANN: Mennesker har flyktet ut i vannet i Nea Makri, rett nord for skogbrannene i Mati. Bildet er tatt av Bjørk Margrete Ellingsbø som er på ferie i Hellas. Foto: Bjørk Margrete Ellingsbø / Privat

Ving har få mennesker som befinner seg i området rundt skogbrannene. Det er en håndfull nordmenn i Aten, ifølge Ving.

– Vi har sjekket om vi har noen som oppholder i området. Det er ingen nordmenn som befinner seg i Rafina, sier Siri Røhr-Staff, kommunikasjonssjef i Ving.

– Vi har fem stykker som har reist med oss med rutefly til Aten, og som er der nå. Vi vet ingenting om hvor de befinner seg da dette kun dreier seg om flybilletter og ikke opphold, sier Røhr-Staff i Ving.

Høynet beredskapen

Europeiske Reiseforsikring har høynet beredskapen på kontorene i dag. Medarbeidere er klare til å ta imot telefoner fra nordmenn som befinner seg i området.

Europeiske Reiseforsikring har så langt ikke blitt kontaktet av kunder i området. Men de er klare til å bistå med evakuering dersom det skulle bli nødvendig.

LOKALE MYNDIGHETER: Clemtentz i Europeiske Reiseforsikring sier at det er de lokale myndighetene som kan gi best informasjon om den pågående situasjonen. Foto: If

– Vi kjenner til at det er noen skandinaviske turister som er i området. Disse er ikke våre kunder, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver i If.

– Vårt inntrykk er at dette er et turistmål for grekerne, sier han.

Flyene går som normalt

Både Norwegian og SAS har avganger til Aten i dag.

– Vi forholder oss til UDs reiseråd og eurokontroll. Vi følger situasjonen tett og forholder oss til retningslinjer og råd fra lokale myndigheter, sier Astrid Mannion-Gibson, talsperson i Norwegian.

Selskapet har fått ingen henvendelser fra kunder når NRK snakker med dem. Norwegians avganger er ikke påvirket av brannene.

– Så lenge flyplassen er åpen vil vi fly som normalt, sier hun.

SAS har seks avganger fra Skandinavia i dag. Heller ingen av avgangene til SAS er påvirket av brannene.

Røyken fra brannen blåser i en annen retning enn mot flyplassen i Athen, ifølge Troels Karlskov, pressekontakt i SAS.

Selskapet følger situasjonen tett.

– Vi følger eventuelle meldinger fra myndigheter og flyplassen, sier han.

– Dersom det blir noen kanselleringer eller endringer informerer vi om dette, sier Karlskov.