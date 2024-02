Hvor rask, er opp til de to dommerne som tirsdag og onsdag skal vurdere om britisk høyesterett skal behandle anken hans.

Wikileaks-grunnleggerens ektefelle, som også er menneskerettighetsjurist, frykter at det kan bli snart.

– Dommerne kan komme med sin avgjørelse allerede onsdag, og det er veldig urovekkende. I en tidligere sak utleverte britene en person i løpet av døgnet etter kjennelsen, sier Stella Assange til NRK.

Australske Julian Assange kom til London i 2010 for å publisere bunker med hemmeligstemplede amerikanske dokumenter. Da så han neppe for seg at han skulle bli værende i metropolen i nesten 14 år. Ufrivillig.

De siste fem årene har han kjempet mot utlevering til USA fra isolasjon i en celle i et høyrisikofengsel i London.

Her kan du lese hva som gjør at han nå risikerer 175 års fengselsdom i USA:

Fakta om prosessen rundt Julian Assange Ekspander/minimer faktaboks I 2010 publiserte Wikileaks store mengder hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan, delvis i samarbeid med aviser som britiske The Guardian og amerikanske New York Times.

I november 2010 ble WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner.

Han ble pågrepet i Storbritannia i desember samme år, men løslatt mot kausjon og meldeplikt.

I juni 2012 stadfestet britisk høyesterett at han kunne utleveres til Sverige. Assange fryktet at Sverige ville utlevere ham videre til USA og søkte tilflukt i Ecuadors ambassade i London.

11. april 2019 trakk Ecuador tilbake beskyttelsen av Assange, og britisk politi gikk inn i ambassaden og pågrep ham. Samme dag offentliggjorde USA en tiltale om medvirkning til datainnbrudd.

1. mai 2019 ble Assange dømt i en britisk domstol til 50 ukers fengsel for å ha brutt kausjonsbetingelsene i 2012.

23. mai 2019 offentliggjorde USAs justisdepartement en omfattende tiltale på 18 punkter der Assange blant annet anklages for brudd på den amerikanske spionasjeloven.

19. november 2019 henla svensk påtalemyndighet voldtektssaken mot Assange, som hele tiden hadde avvist anklagene.

4. januar 2021 avvistet en lavere rettsinstans i Storbritannia å utlevere Julian Assange til USA. Retten fryktet at amerikanske soningsforhold kunne føre til at Assange ville begå selvmord. USA anket saken.

10. desember 2021 vant USA frem i en høyere rettsinstans, som godkjente utlevering. De britiske dommerne hadde fått forsikringer fra USA om at de skal ta hensyn til selvmordsrisikoen.

17. juni 2022: Den britiske regjeringen godkjente utlevering av Julian Assange.

20. og 21. februar 2024: Etter tidligere mislykkede forsøk på å få britisk høyesterett til å behandle anken av utleveringsvedtaket, gjør Assange et siste forsøk. Britisk High Court skal avgjøre om det nå er grunnlag for at britisk høyesterett ser på saken.

Da han offentliggjorde avsløringene om påståtte amerikanske krigsforbrytelser i Afghanistan- og Irak-krigene, ble han kritisert for å sette soldaters liv i fare.

– Nå er det hans liv som står på spill, sier kona Stella Assange til NRK i London.

Forverret helse

Hun besøker ektemannen hver uke i fengsel. Ofte er de to barna med.

– Vi prøver å beskytte barna. De vet ikke hva som skjer. Vi fokusere på å være sammen som en familie og nyte det. Det er vanskelig for oss, men ingenting imot det Julian må holde ut.

- Julians liv står på spill, sier WikiLeaks-grunnleggerens kona, Stella Assange til NRK. - Julians liv står på spill, sier WikiLeaks-grunnleggerens kona, Stella Assange til NRK.

Hun forteller at helsen hans har forverret seg kraftig i løpet av de snart fem årene i fengsel, både mentalt og fysisk. At han virker mye eldre enn sine 52 år, at han er svak, medisinert og under ekstremt press.

– Det er totalt umenneskelig.

– Men hvorfor skal han ikke stå til ansvar for det han har gjort i USA?

– Det er ikke mulig å få rettferdighet i USA. Julian er offer for en politisk forfølgelse fra det landet som han avslørte at sto bak krigsforbrytelser.

I USA er Assange tiltalt for spionasje på 18 punkter.

– Dette er et angrep på pressefriheten over hele verden. Ingen journalist er trygg, sier menneskerettighetsjuristen Stella Assange.

– Århundrets trussel mot ytringsfriheten

Hun får støtte fra den mangeårige pressemannen og forfatteren Peter Oborne, som er svært kritisk til både britiske og amerikanske myndigheter. Han bruker store ord om Julian Assange.

– Her er en mann som har gjort flere skup om virkelig betydelige ting enn alle andre journalister i verden til sammen, sier han til NRK.

Peter Oborne er mangeårig journalist og politisk kommentator. Han tilhører dem som mener Julian Assanges kamp er en kamp for ytringsfrihet. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK Peter Oborne er mangeårig journalist og politisk kommentator. Han tilhører dem som mener Julian Assanges kamp er en kamp for ytringsfrihet. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Oborne har altså et annet bilde av australieren enn amerikansk påtalemyndighet.

Et annet bilde enn dem som ser en mulig overgrepsmann i Assange, selv om Sverige til slutt henla saken om seksuelle overgrep der.

Og heller ikke det samme bildet som dem som spør seg om han løper Russlands ærend, blant annet med offentliggjøringen av Hillary Clintons e-poster under den amerikanske valgkampen i 2016. E-poster USA mente at russiske hackere hadde skaffet til veie.

– Saken mot Assange er den største trusselen mot ytringsfriheten dette århundret, mener Oborne.

Den britiske journalisten mener hjemlandet svikter seg selv.

– Storbritannia har en fantastisk tradisjon for å tillate uenighet og la bråkmakere blomstre. I stedet kastes Assange i fengsel og blir høyst sannsynlig utlevert om noen få dager, slik det ser ut nå.

Frykt for tortur

En rekke menneskerettighetsorganisasjoner og presseorganisasjoner deler bekymringen, og støtter Assanges kamp mot utlevering.

FNs spesialutsending for tortursaker tryglet nylig britiske myndigheter om å stanse utleveringen av frykt for at han skal bli utsatt for turtur.

En alvorstynget Stella Assange frykter at ektemannen kommer til å dø hvis han blir utlevert til USA. Foto: AFP En alvorstynget Stella Assange frykter at ektemannen kommer til å dø hvis han blir utlevert til USA. Foto: AFP

– Hvis han blir utlevert til USA, mister han livet. Han kommer aldri til å få en rettferdig rettsprosess der, sier kona Stella Assange.

Det australske parlamentet vedtok med stort flertall i forrige uke å be USA og Storbritannia om å få en slutt på rettsforfølgelsen av australske Julian Assange.

– Nok er nok, sa landets statsminister Anthony Albanese.

Han sier han har tatt saken opp «på høyeste nivå» i både Storbritannia og USA før rettshøringen denne uka, og ber om at Assange får komme hjem til Australia.

Det australske parlamentet vil ha Julian Assange hjem til Australia. Foto: AFP Det australske parlamentet vil ha Julian Assange hjem til Australia. Foto: AFP

– Jeg håper det fører til en løsning i tide til å redde Julians liv, kommenterer Stella Assange.

Helt eller skurk?

Den prisbelønte britiske journalisten Peter Oborne er bekymret for pressefrihetens kår hvis Wikileaks-grunnleggeren blir utlevert til USA.

– Da blir det umulig for journalister å få tilgang til, eller bruke informasjon fra hemmeligstemplede amerikanske dokumenter, mener han.

Etter sju år i asyl i Ecuadors ambassade i London, ble Julian Assange pågrepet av britisk politi og satt i fengsel. Foto: Hannah Mckay / Reuters Etter sju år i asyl i Ecuadors ambassade i London, ble Julian Assange pågrepet av britisk politi og satt i fengsel. Foto: Hannah Mckay / Reuters

– Men Assange fikk informasjonen gjennom en ulovlig handling. Har ikke det noe å si?

– Vi har alle våre metoder for å finne sannheten, og vi har ansvar for å være etiske. Men slik jeg ser det, har Assange avdekket uholdbare sannheter om oppførselen til USAs regjering.

Den amerikanske soldaten Chelsea Manning sonet sju år i amerikansk fengsel for å ha lekket dokumentene som Assange publiserte på Wikileaks.

Høyrisikofengselet Belmarsh i London. Her har Julian Assange vært innsatt siden 2019. Foto: BEN STANSALL / Afp Høyrisikofengselet Belmarsh i London. Her har Julian Assange vært innsatt siden 2019. Foto: BEN STANSALL / Afp

Tirsdag og onsdag denne uka skal det altså avgjøres om utleveringssaken skal opp for britisk Høyesterett eller ei. Journalisten Peter Oborne er ikke optimistisk.

– For å være ærlig: Vi kommer aldri til å se ham igjen. Han kommer til å forsvinne inn i en høysikkerhetscelle, og det kommer til å ta knekken på ham. Og det faktum at den britiske stat har holdt ham i Belmarsh (høyrisikofengselet der han sitter) i fem år, er et svik.