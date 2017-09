– Hun ødela hele huset, slik er det bare

I kilometer etter kilometer kjører vi på oversvømte veier med svære trær som ligger veltet over eller langsmed veibanen.

Mange steder ligger strømledningene helt ned i den våte veibanen, mastene er knekt eller blåst over ende. Trærne som står igjen mangler blader, mange av husene som står tilbake mangler tak. Særlig ille er det i Manatee Road. Der herjet orkanen «Irma» verre enn de fleste andre steder i Florida.

– En cowboy uten hus.

Billy McCollie presenterer seg med et skjevt smil. Situasjonen er bare til å grine av, men det er det ingen som har tid til nå. Han forsøker å redde ut det som reddes kan av boligen sin, men bare trommesettet er uskadet.

Resten av huset ser ut som det er midt i en rivningsprosess.

ALT KNUST: Alt er ødelagt og skadet i huset, bortsett fra trommesettet. Video: Lars Os

Overnattet hos datteren

Taket har blåst helt av – inne er alt bare et eneste rot, med tak og vegger revet ut og lamper og inventar som er kastet omkring.

Billy inviterer oss inn, oppgitt og galgenhumoristisk over «Irmas» herjinger:

– Orkanen kom. Hun blåste taket av og ødela hele huset. Slik er det bare.

Heldigvis var verken han eller kona i huset da orkanens øye traff rett over eiendommen deres. Den ligger få kilometer nord for Marco Island, der orkanen «Irma» traff fastlandet i Florida, etter først å ha feid ødeleggende over den smale øygruppen Florida Keys på søndag.

– Vi overnattet hos datteren min. Dette var synet som møtte oss i dag morges. Litt av en spetakkel hun stelte i stand før hun dro videre nordover.

– Man har aldri nok forsikring

Ute er det ille nok, innendørs ser det verre ut. Veggplatene er slått ned, taket er borte, lampene henger nesten til golvet. Mesteparten av interiøret er fullstendig smadret.

RASERT: Tak, vegger og en lampe har rast ned mot dobbeltsengen. Foto: Lars Os

– Ganske forferdelig. Jeg har bodd her 25 år og aldri sett noe liknende. Vi har opplevd 4–5 store stormer, men ingen som denne. Huset er ferdig nå, fullstendig ødelagt.

– Skal du bygge det opp igjen?

– Ikke dette huset. Jeg må kanskje hente hit et annet. Får se hva som skjer. Mulig jeg bare river det ned og det er det.

USKADET: Men trommesettet kom uskadet fra orkanens herjinger. Foto: Lars Os

Billy forteller at han har forsikring – men den dekker bare en liten del av skadene.

– Man har aldri nok forsikring, sier han lakonisk og løfter trommesettet opp på pickup'en.

Så kan han i det miste slå frustrasjonen ut av kroppen.