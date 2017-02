– Har satt sikkerhetsrådet «på vent»

Det nasjonale sikkerhetsrådet er satt «på vent» etter at Flynn gikk av mandag kveld, sier en kilde i Det hvite hus til CNN.

Medarbeidere som ble ansatt i sikkerhetsrådet av Flynn er nå usikre på om de vil kunne fortsette arbeidet.

I morges ble alle ansatte innkalt til allmøte, der den midlertidig utnevnte sikkerhetsrådgiveren ga beskjed om å arbeide videre som vanlig, sier en av dem som var på møtet til CNN.

– Når nye ledere kommer inn, har de gjerne med seg en gruppe nære medarbeidere. Det betyr ikke at det er sikkert at det vil skje endringer, men de pleier å ta med seg sin egne folk, sier kilden til CNN.

Usikkerheten etter at Flynn har gått får nettstedet The Atlantic til å skrive om staten som «et skip uten styring», mens Foreign Policy skriver at «den neste sikkerhetsrådgiveren må rydde opp i kaoset som Flynn etterlater seg».

.

Tidligere Navy Seal er favoritt

Ap og Washington Post skriver tirsdag at Det hvite hus har en liste på tre kandidater til å overta etter Flynn.

Favoritten er den tidligere viseadmiralen Bob Harward skal være den som ligger best an av de tre.

Harward har vært medlem av Navy Seals, den mest kjente eliteavdelingen i det amerikanske militæret. Det var blant annet Navy Seals som sto bak angrepet der Osama bin Laden ble drept i 2011.

Under utdanningen til Navy Seal ble Harward kåret til klassen beste. Det er ikke kjent hva slags oppdrag den nå 60 år gamle Harward gjennomførte som Navy Seal, men han ble flere ganger forfremmet til høyere stillinger i eliteavdelingen.

Til Harwards fordel kan det også telle at han er på god fot med forsvarsminister James Mattis.

General David Petraeus var regnet som det amerikanske militærets beste general etter suksessen i Irak og president Obama utnevnte ham i 2011 til sjef for CIA. Foto: JASON REED / Reuters

Dømt for å ha utlevert hemmeligheter

De to andre på listen er tidligere general David Petraeus og tidligere generalløytnant Keith Kellogg.

Keith Kellogg er fungerende leder for Det nasjonale sikkerhetsrådet. Foto: Carolyn Kaster / AP

Petraeus har tidligere vært øverst-kommanderende for de amerikanske styrkene i både Irak og Afghanistan og fikk mye av æren for at USA lyktes bedre i Irak etter at han tok over i 2007.

I fjor høst var han aktuell som utenriksminister, men Trump valgte i stedet Exxon-sjefen Rex Tillerson.

Problemet for Petraeus er han i 2015 ble dømt for å ha gitt graderte dokumenter til elskerinnen, hvilket kan gjøre det vanskelig for Trump å utnevne ham som Flynns etterfølger.

Tredjemann på listen over mulige etterfølgere er tidligere generalløytnant Keith Kellogg, mannen som midlertidig fyller stillingen etter at Flynn gikk av.

Han er imidlertid 72 år gammel og USA Today skriver at det er tvil om han ønsker seg stillingen.