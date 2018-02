– Gartner drepte fem og gjemte likene i potter

De fem ofrene var alle meldt savnet fra et område kjent som «The Gay Village» i Toronto i løpet av de siste fem årene.

Politiet i byen opplyste onsdag at de har siktet Bruce McArthur (66) for å ha drept alle fem.

Samtidig kunne de fortelle at de hadde funnet likrester gjemt i bunnen av store blomsterpotter på flere adresser der McArthur hadde jobbet som landskapsgartner.

– Det er en antatt seriemorder. Denne byen har aldri sett noe liknende, sier politiets talsmann Hank Idsinga ifølge AP.

Politiet tror det kan være flere ofre, og leter nå gjennom alle stedene der 66-åringen har jobbet. Det er snakk om over 30 eiendommer, og politiet har med seg likhunder.

– Vi tror det er flere levninger på noen av disse eiendommene, men jeg aner ikke hvor mange det kan være. Vi har beslaglagt ganske mange potter fra flere steder i byen, og vil fortsette med det. Det er minst to steder vi vil undersøke om mennesker kan være begravet, sier Idsinga.

Fikk forbud mot å treffe prostituerte

Bruce McArthur (66) var landskapsgartner i sitt eget firma. Han er gift, har to barn og jobbet i tillegg som julenisse på det lokale kjøpesenteret. Foto: Handout / Reuters

McArthur skal ha hatt status som mistenkt siden september i forbindelse med at Andrew Kinsman ble meldt savnet. De to skal ha hatt et forhold.

18. januar gikk politiet til aksjon da de så at han fikk en ung mann på besøk hjemme i sin egen leilighet. De fant mannen bundet fast til en seng, men uskadd, skriver AFP.

McArthur ble først siktet for to av drapene, og denne uka ble han siktet for de tre andre etter at politiet fant rester av skjeletter i bunnen av flere potter han hadde på lager.

McArthur er nå siktet for å ha drept Selim Esen, Andrew Kinsman, Majeed Kayhan, Soroush Marmudi og Dean Lisowick.

Han er tidligere dømt for vold, og ble blant annet idømt et forbud mot å oppsøke mannlige prostituerte i 2003. Et av ofrene, Dean Lisowick, skal ha vært hjemløs og prostituert.

Politiet har fått flere titalls tips om andre åsteder. De ber alle som har hatt ham på besøk om å ta kontakt, og knytter ham også til to forsvinningssaker.

Politiet har sperret av flere eiendommer i Toronto. Foto: Chris Donovan / Reuters

Avkreftet rykter

Ifølge den kanadiske kringkasteren CBC har det lenge gått rykter rundt forsvinningssakene i det homofile miljøet i Toronto.

Senest i desember holdt politiet en pressekonferanse for å avkrefte ryktene om at en seriemorder var løs i området.

– Våre bekymringer var berettiget, men det er ingen glede i å få det bekreftet. Hvorfor var det ingen som hørte på oss tidligere? Kanskje noen liv kunne vært reddet, sier den lokale aktivisten Nicki Ward til CBC.

– Politiet følger bevisene, og det jeg sa den gangen var riktig da, sier politisjef Mark Saunders.