– Et gufs fra Bush-tiden

– Man skal selvfølgelig være forsiktig med å spå framtida, men når vi nå ser hva som skjer både i Syria og i Nord-Korea, så kan man trekke paralleller til forløpet til Irak-krigen, sier USA-kommentator, statsviter og rådgiver i Tankesmien Agenda Thor Steinhovden om Trumps seneste kommentarer.

Flere eksperter verden over deler hans mening om at flere relasjoner internasjonalt har blitt mer ustabile.

Angrepet i Syria krysset mange grenser, sier Donald Trump.

Ny tone

– Når man dreper barn, krysser man mange linjer, sa president Donald Trump til pressen onsdag.

– Gassangrepet har endret mitt syn på Syria og Assad.

– Dette er en ny tone fra Trump, sier Steinhovden.

Torsdag kveld norsk tid meldte nyhetsbyrået Reuters at Pentagon er i tett kontakt med Det hvite hus med planlegging av amerikanske angrep mot Assad-regimet i Syria, som følge av angrepet mot Khan Sheikhoun

Gjennom valgkampen og i sine første måneder i Det hvite hus har presidenten vært tydelig på at USAs innenriksinteresser skal stå i fokus under hans presidentskap. Han har lovt å sette «America first».

Trump har lenge vært uttalt kritisk til at USA skal intervenere i Syria. I et CNN-intervju i 2015 spurte han retorisk «La IS og Syria krige, hvorfor skal vi bry oss?», og i 2013 delte han en lang tirade med Twitter-meldinger der han kritiserte tidligere president Barack Obama for å trekke en rød linje ved bruk av kjemisk krigføring i Syria.

Onsdag derimot anerkjente den amerikanske presidenten at han har et internasjonalt ansvar.

Gufs fra fortiden

Thor Steinhovden mener det går an å dra paralleller til tiden i forkant av invasjonen av Irak i 2003.

– Det er som et gufs fra Bush-fortida.

NY RETNING: Donald Trump kan få en utfordring med å tilfredsstille kjernevelgerne sine om han vedtar å intervenere i Syria. Foto: Yuri Gripas / Reuters

For få dager siden tok også USAs FN-ambassadør Nikki Haley et oppgjør i FN-rådet, og varslet at hvis FN «ikke er i stand til å utføre sin plikt, måtte land ta problemet i egne hender».

Steinhovden påpeker at selv om Trump har messet at amerikaners interesser skal settes først, har han et behov for å markere seg internasjonalt.

IKKE OVERRASKET: Thor Steinhovden sier han ikke er overrasket over den tøffe retorikken fra Trump, og mener vi kan se konturene av en tradisjonell republikansk president. Foto: Åsa Maria Mikkelsen

– Han har jo også sagt at USA skal ruste opp forsvaret og være verdensledende.

Sjokkerende bilder

Militært ligger byen Khan Sheikhoun strategisk til, langs veien som leder til den regimekontrollerte byen Hama, og i et område der opprørere nylig innledet en kraftig offensiv mot Assads styrker.

Den norske militæreksperten Thomas Slensvik ved Forsvarets høgskole er blant dem som mener at angrepet kan ha vært et hevnangrep fra Assads side, en antakelse som flere andre eksperter deler.

– Disse våpnene er skremmende og forvirrende for innbyggerne som blir rammet, og de gjør det også klart for lokalbefolkningen og opprørerne at det ikke finnes noen internasjonal grense for hva regimet kan gjøre, og at motstand derfor ikke nytter, sier Faysal Itani ved Atlanterhavsrådets Rafik Hariri-senter i Midtøsten til NTB.

Likevel innebærer et kjemisk angrep en enorm risiko. Bildene av livløse barn som har dødd mens de har gispet etter luft, har sjokkert en hel verden.

FEILVURDERING: Hvis det stemmer at Assad-regimet står bak gassangrepet kan det ha vært katalysatoren som fører til en væpnet konflikt med USA. Foto: SANA / Reuters

Krigstrøtt USA

I så måte kan gassangrepet potensielt være en utløsende faktor for internasjonale forhold som stadig blir mer ustabile. Internasjonale medier som The Guardian og Washington Post peker på at det er økende usikkerhet og stabilitet både innad i Det hvite hus og i verden.

Steinhovden tror endringene vi ser nå kan prege hele Donald Trumps presidentperiode.

– At de nå kanskje skal inn med «boots on the ground» åpner en helt ny dimensjon i hans presidentembete.

Etter flere sterkt kritiserte militæraksjoner i blant annet Irak tror kommentatoren at en ny invasjon kan skape problemer for resten av Trumps periode i et krigstrøtt USA.

– Dessuten vil det nok skuffe mange av hans kjernevelgere. Han lovte «America first», og nå ser det ut til at han havner i to eksplosive konflikter.