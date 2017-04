– USA vurderer militære tiltak i Syria

Samstundes pressar USA saman med Storbritannia og Frankrike i kveld norsk tid på for å få til ein resolusjon om Syria i Tryggingsrådet i FN. Det er uklart om det er mogleg å få til ein resolusjon utan at Russland legg ned veto.

Eit forslag til tekst er sendt ut til medlemslanda, melder nyheitsbyrået AFP.

Dei vestlege landa skuldar Assad-regimet for å ha brukt kjemiske våpen i eit angrep i Idlib-provinsen i går, medan Russland meiner at bomber trefte eit lager for kjemiske våpen tilhøyrande opprørarane. Det kvite hus melder at utanriksminister Rex Tillerson i kveld har snakka med sin russiske kollega Sergej Lavrov om angrepet.

Mogleg kjemisk angrep

Ifølgje eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights vart minst 86 menneske drepne i angrepet mot Khan Sheikhoun i Idlibprovinsen onsdag. FNS barnefond Unicef opplyser at minst 27 av dei var born, og at over 500 menneske vart såra i angrepet.

Også blant dei såra er det mange born, og det er venta at talet på døde vil stige, heiter det frå Unicef.

– Dersom det blir stadfesta at det er brukt kjemiske våpen, må det utløyse meir enn sinne. Det må få dei som har makt og moglegheit til å få slutt på denne forferdelege valdsbruken, seier toppsjefen i Unicef, Anthony Lake.

Han åtvarar samstundes som å gløyme krigen som rasar i andre delar av Syria, slik som i Aleppo, Damaskus og Hama, og minner om at meir enn 280.000 born lever i kringsette område.

– Et gufs fra Bush-tiden

– Etterforskar angrepet

FN-rådgjevar Jan Egeland åtvarar mot å prøve å løyse striden i Syria med militære midlar. Foto: Martial Trezzini / AP

Den internasjonale organisasjonen mot kjemiske våpen, OPCW, opplyser at dei har starta etterforsking av angrepet mot Khan Sheikhoun.

Norske Jan Egeland er sjef for FNs humanitære innsats i Syria. Han håper at det skal bli mogleg med ein fornya diplomatisk offensiv for å få slutt på krigen i landet.

– Når alle desse verdsleiarane igjen seier at dei har oppdaga lidingane til dei sivile som vi ser kvar einaste dag, då håper eg at det vil føre til ei atterføding av diplomatiet, og av humanitære og politiske forsøk på å løyse krisa, sa Egeland til journalistar i Genève i dag

Han seier at FN har bede om i første omgang 72 timars våpenkvile over heile Syria, slik at det blir mogleg å få fram humanitær hjelp. Egeland fortel at FN har bede syriske styresmakter om grønt lys for å sende inn forsyningar til ein million sivile som er fanga av kampane.

Åtvarar mot nye angrep

Han åtvarar samstundes å bruke angrepet på Khan Sheikhoun til å utvide krigen.

– Det er altfor mange som heller bensin på bålet i denne konflikten og altfor få som prøver å få partane tilbake til forhandlingsbordet, sa Jan Egeland blant anna.