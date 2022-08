FBI ransaket natt til tirsdag Trumps enorme palass i Palm Beach i Florida, Mar-a-Lago. Det er foreløpig ikke sagt noe om hvorfor dette skjedde.

USAs tidligere president Donald Trump står altså midt i en ny storm. Noe han har gjort en rekke ganger før.

Trump har allerede vært involvert i mer en 3500 rettssaker. Det viser en undersøkelse USA Today gjorde i 2016.

Han har blant annet blitt anklaget for seksuelle overgrep, ærekrenkelse og skattefusk.

Men denne saken skiller seg ut, mener USA-ekspert Sofie Høgestøl.

Mar-a-lago i Florida. Det var her FBI tok seg inn, for å ransake Donald Trumps eiendom. Foto: JOE RAEDLE / AFP

I flere måneder har Trumps rolle i stormingen av Kongressen 6. januar i fjor blitt gransket i en rekke høringer.

USAs justisdepartement etterforsker nå ekspresidenten aktivt for rollen han hadde i stormingen.

Det ser allerede ut til at de har en del bevis. Nok til å begrunne en ransaking av Trumps eiendom.

– Inne i en ny fase

Det er første gang en tidligere amerikansk presidents hjem har blitt ransaket.

Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og varamedlem for Venstre i Stortinget. Foto: Kristian Elster / NRK

– Dette skiller seg fra det vi har sett før. Det er svært krevende å få en dommer til å godkjenne en sånn type ransaking, kommenterer USA-ekspert Sofie Høgestøl.

Hun sier justisdepartementets etterforskning ser ut til å være inne i en ny fase.

– En ransaking krever at man har en skjellig grunn, og dermed en del bevis fra politiet. Det viser at vi er inne i en ny fase av etterforskningen som da også inkluderer Trump, forklarer Høgestøl.

Også Trump sier situasjonen er ekstraordinær.

– Dette er mørke tider for landet vårt når mitt vakre hjem i Mar-a-Lago nå beleires, ransakes og okkuperes av en stor gruppe FBI-agenter. Dette har aldri før skjedd med en president i USA, skriver Trump i en uttalelse.

Ifølge avisa New York Times skal FBI-agentene ha sett etter esker med hemmeligstemplede dokumenter.

Trump skal ha tatt med seg disse eskene til Mar-a-Lago etter at han gikk av som president.

Det var Donald Trump som utpekte Christopher Wray til sjef for FBI. Nå etterforsker FBI den tidligere presidenten. Foto: ALEX WONG / AFP

– Veldig langt igjen til en fellende dom

Trump er foreløpig ikke tiltalt. Men skulle det skje, kan han risikere å havne bak lås og slå i en god stund.

Eksperter Newsweek har snakket med, sier strafferammen for lovbruddene Trump kan bli tiltalt for, er på 20 år. De tror minst to år i fengsel vil være realistisk.

Men det er en lang prosess:

– Å bygge en straffesak er litt som å klatre opp et stort fjell. Å være på etterforskningsstadiet og gjennomføre en ransaking viser at man er kommet et godt stykke opp på fjellet. Men det er fortsatt veldig langt til toppen. Det er veldig langt igjen til det eventuelt kommer en fellende dom, sier Sofie Høgestøl.

NRK forklarer Hva har kommet fram i 6. januar-høringene? Bla videre Donald Trump var direkte involvert Komiteen har lagt fram bevis på at tidligere president Donald Trump var direkte involvert i angrepet på Kongressen 6. januar 2021. Trump gjentok løgnene om valgresultatet I den andre høringen fortalte nære medarbeidere hvordan Trump ignorerte deres råd og insisterte på at han ikke tapte presidentvalget. Daværende justisminister William Barr sa Trump ikke lenger trodde på «virkeligheten». Høyt press mot Pence Trump skal ha forsøkt å presse tidligere visepresident Mike Pence til ikke å godta valgresultatet, selv om han fikk beskjed om at dette ikke var lov. Ifølge et vitne som var med på angrepet, skulle de ta livet av Pence, hvis de fikk mulighet til det. Pence flyktet. Presset lokale valgansvarlige Den fjerde høringen viste blant annet hvordan Trump presset en rekke valgansvarlige i delstatene til ikke å akseptere resultatet. Mange av dem mottok trusler etter at de nektet. Brukte Justisdepartementet for å beholde makten Den femte høringen viste hvordan Trump forsøkte å bruke Justisdepartementet for å fortsette som president. En håndfull republikanske kongressmedlemmer ba Trump om benåding før han gikk av. Trump visste om volden En tidligere rådgiver i Det hvite hus, Cassidy Hutchinson, sa Trump visste at demonstrantene 6. januar var bevæpnet. Samtidig ba han om færre sikkerhetstiltak. Trump ringte ukjent vitne Donald Trump planla demonstrasjonen mot Kongressen, men ville få det til å se ut som om den var spontant, viste den sjuende høringen. Liz Cheney sa Trump ringte et vitne før høringen, noe som er ulovlig. Forrige kort Neste kort

– Kommer til å bli brukt i valgkampen

I høst er det mellomvalg i USA, og hele maktbalansen i verdens mektigste land kan endre seg.

Sofie Høgestøl er usikker på hvordan Trumps juridiske bruduljer kommer til å påvirke amerikansk politikk den kommende tiden.

– Det er vanskelig å si. Det er mye som skjer nå, uke til uke, med både etterforskningen og granskingen i underhuset.

Men at de forskjellige granskingene kommer til å spille en rolle, er klart:

– Begge sider kommer til å bruke dette i valgkampen. Demokratene kommer til å si at man ikke kan stole på et politisk parti ledet av en person under politietterforskning. Republikanerne kommer til å bygge opp et bilde av et demokratisk parti som misbruker regjeringsapparatet for å forfølge sine politiske motstandere, sier Høgestøl.

Sigrid Gårdsvoll fra amerikanskpolitikk.no sier til NTB at ransakingen kan føre til enda mer splittelse mellom velgerne i USA.

– Faren er at Trumps tilhengere henger seg på hans tolkning av dette som et misbruk av statsapparatet fra demokratenes side for å forfølge en politisk motstander, sier Gårdsvoll.