– Bombeangrepet understreker behovet for innvandringsreform

I en offisiell uttalelse opplyser Trump at gjerningsmannen kom til USA på et familievisum i 2011, skriver nyhetsbyrået Reuters. Han mener Akayed Ullah utnyttet det amerikanske systemet som muliggjør såkalt «kjedemigrasjon».

– Altfor mange farlige mennesker får tilgang til landet vårt uten at bakgrunnen deres blir sjekket godt nok, heter det i uttalelsen.

Trump understreker at innreiseforbudet som omfatter en rekke land der Islam er den dominerende religionen, kun er ett steg i retning av å forbedre systemet.

– Den forferdelige skaden det nåværende systemet gjør på Amerikas sikkerhet og økonomi har lenge vært klart. Jeg er bestemt på å forbedre innvandringssystemet og sette vårt land og vårt folk først, sier presidenten.

Her eksploderer rørbomben i New York

Trump tok også opp bruken av dødsstraff.

– De som blir dømt for terrorhandlinger, fortjener lovens strengeste straff, inkludert dødsstraff i noen tilfeller.

Ifølge The New York Post, som viser til politikilder, skal Ullah fra sykehussenga ha fortalt etterforskerne at angrepet var hevn for «bombing» i hjemlandet Bangladesh.

Bangladesh er ikke på Trumps liste over land omfattet av det kontroversielle innreiseforbudet.