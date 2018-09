Bildene av den gamle, erværdige museumsbygningen som nå er omgjort til et tomt skall, sjokkerer brasilianerne.

Nesten 20 millioner gjenstander var på Nasjonalmuseet i Rio de Janeiro da brannen startet søndag. En av landets mest kjente politikere, Marina Silva, sier at «det er som en lobotomi av Brasils historie». Museet ble sett på som et av de viktigste i hele Latin-Amerika.

Ifølge offisielle kilder ved museet, er 90 prosent av gjenstandene ødelagt, skriver BBC.

Bilder av det ærverdige inngangspartiet, viser et rom som er totalskadd. Bare deler av et rødt gelender står igjen.

Mesteparten i hovedbygningen skal være ødelagt, sier Cristiana Serejo, visedirektør for museet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Bygningen inneholdt flere hundre rom og ses på som en av de viktigste i brasiliansk historie.

INNGANGEN: Bare ruiner innenfor den ærverdige inngangsdøra. Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Hentet ut gjenstander fra brennende bygning

Lokale medier forteller nå heltemodige historier om ansatte som dro rett til museet, da de hørte om brannen.

Flere gikk inn i den brennende bygningen for å prøve å hente ut noen av de naturhistoriske og antropologiske gjenstandene.

– Vi bestemte oss for å prøve å få ut noen av de uerstattelige gjenstandene med størst forskningsmessig verdi, sier paleontolog Paulo Buckup til Globo news.

Buckup har jobbet på museet siden 1996 og ledet gruppa som tok seg inn i museet.

– Bygningsdeler falt ned hele tida, og det var masse røyk. I et rom var vi redde for at hele taket skulle falle ned, sier Buckup.

Buckup og de andre klarte å redde flere uerstattelige gjenstander blant annet deler av meteorittsamlingen.

De ansatte håper også at enkelte gjenstander som har vært lagret i spesielle metallbokser, kan ha kommet mer eller mindre uskadde fra brannen.

Museet hadde blant annet egyptiske og gresk-romerske gjenstander, samt den eldste daterte menneskeskallen som er funnet på den vestlige halvkule.

LUZIA: Hodeskallen til 12.000 år gamle «Luzia» – den eldste personen som det er funnet levninger av på det amerikanske kontinent, var en av de viktigste gjenstandene på museet. Foto: Wikipedia Commons

Vil bygge opp igjen

President Michel Temer sier at regjeringa prøver å skaffe penger for å bygge opp igjen museet. Myndighetene har allerede bevilget 3,6 millioner dollar til gjenoppbygging.

Men få tror det er mulig etter å ha sett bilder av ødeleggelsene.

– De som sier at museet vil bli bygd opp igjen, sier ikke sannheten, sier Luiz Philippe de Orleans e Braganca til nyhetsbyrået Reuters.

Han er etterkommer etter landets siste keiser. Bygningen der museet ligger, huset keiseren fram til keiserdømmet ble avskaffet i 1889.

– Bygningen kan bygges opp igjen, men gjenstandene kan aldri bli erstattet. I to hundre år har arbeidere, forskere og professorer dedikert kropp og sjel til museet. Deres livsverk er nå brent ned på grunn av den brasilianske statens skjødesløshet, sier Braganca.

RASENDE: Sinte brasilianere legger mye av skylda for den katastrofale brannen på Nasjonalmuseet på landets myndigheter. Foto: DANIEL RAMALHO / AFP

– De har brent opp drømmene våre

Sjokkerte brasilianere samlet seg utenfor museet etter brannen. Noen forsøkte å ta seg inn i museet for å se på skadene, men ble hindret av politi som brukte køller, tåregass og pepperspray.

Flere gråt og klemte hverandre og la skylden for brannen på landets politikere.

– De har brent opp historien vår, og de har brent opp drømmene våre, sa Rosana Hollanda gråtende til nyhetsbyrået AP.

Også museets direktører anklager flere av landets regjeringer for å ha forsømt museet ved å kutte i bevilgningene.

Etter en maurinvasjon i fjor, måtte et av rommene i museet stenges. Museumsansatte satte da igang en privat innsamlingsaksjon for å kunne gjenåpne rommet.

I sommer ble det derimot sikret godkjenning for bevilgninger til renovering og oppgradering av brannsikringssystemet.

– Se på ironien. Pengene er nå til stede, men vi gikk tom for tid, sa direktør Alexander Kellner til journalister utenfor museet.