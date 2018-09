– 200 års arbeid, forskning og kunnskap har gått tapt. Brannen er en tragedie for Brasil, sier president Michel Temer.

Blant det som gikk tapt i storbrannen var rundt 90.000 gjenstander, som keramikk, klær og steingjenstander fra Brasil før landet ble kolonisert av Portugal på 1500-tallet.

– Dette museet er på en måte den kollektive kunnskapsbanken i Brasil, sier direktør ved Kulturhistorisk museum i Oslo, Håkon Glørstad, til NRK.

– Det er en tragedie, Det er gjenstander som aldri kan erstattes, sier Håkon Glørstad, direktør ved Kulturhistorisk museum i Oslo. Foto: UiO

Han får følge av en Brasils mest kjente politikere, Marina Silva. – Det er som en lobotomi av Brasils historie, sier hun.

I motsetning til flere andre latinamerikanske land, har ikke Brasil mye ruiner som forteller om de som levde i landet før europeerne kom. Gjenstandene i museet i Rio de Janeiro var derfor veldig viktig for Brasils identitet.

– Disse samfunnene hadde ikke skriftspråk og derfor er den eneste måten å få kjennskap til dem på gjennom gjenstander. Med denne brannen er veldig mye borte, sier Glørstad.

Brannen i Nasjonalmuseet var synlig over store deler av Rio de Janeiro. Foto: Tania Dominici / Reuters

Konge- og keiserpalass

Samtidig var selve bygningen der museet ligger, São Cristóvão-palasset, den kanskje viktigste bygningen i brasiliansk historie.

Palasset huset den portugisiske kongefamilien frem til 1818 og var deretter residens for keiseren av Brasil frem til keiserdømmet ble avskaffet i 1889.

Bildene fra brannen viser at i beste fall vil det være yttervegger som står igjen som skall av den historiske 1700-tallsbygningen.

Var ikke vann i brannhydrantene

Hodeskallen til 12.000 år gamle «Luzia» – den eldste personen som det er funnet levninger av på det amerikanske kontinent, var en av de viktigste gjenstandene på museet. Foto: Wikipedia Commons

Roberto Robadey, en talsmann for brannvesenet, sier at da brannmannskapene kom til museet for å slukke brannen var det ikke vann i de to brannhydrantene ved bygningen som de forsøkte å koble seg til.

Han sier at brannmannskapene i stedet måtte hente vann fra en innsjø i nærheten, men de likevel klarte å redde ut noen gjenstander fra museet.

– Vi var i stand til å bære ut mange ting ved hjelp av arbeidere ved museet, sier Robadey til Globo.

TV-bildene viser hvordan flammen sluker bygningen mens brannmannskapene forsøker å få kontroll. Foto: Ricardo Moraes / Reuters

Skulle brannsikres

– Museet har lidd under år med vanskjøtsel under forskjellige regjeringer, sier museets visedirektør, Luiz Duarte, til Globo, etter brannen.

Han sier at museet tidligere i år endelig hadde fått penger til oppussing etter å ha inngått en avtale med den statlige investeringsbanken BNDES som ville gitt museet over 40 millioner norske kroner.

– Vi hadde planlagt et nytt brannsikringsanlegg, sier Duarte.

En måned til valget

7. oktober avholdes første runde av presidentvalget i Brasil, et av de mest uoversiktlige valgene i landets historie.

Den tidligere miljøvernministeren Marina Silva er en av kandidatene ved valget og hun kaller brannen en katastrofe.

– Samlingen inneholdt objekter som var med på å definere den nasjonale identiteten, og de blir nå til aske, sier Silva.