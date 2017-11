60.000 høyrenasjonalister marsjerte i Polen

Polen feiret i dag sin 99-årsdag som en selvstendig nasjon og i hovedstaden var dagens største begivenhet en marsj av høyreradikale.

Politiet i Warszawa anslår at 60.000 deltok i den høyrenasjonalistiske marsjen som går under mottoet «Vi vil ha Gud», en henvisning til en kjent religiøs sang.

Blant dem som deltok var høyrenasjonale ledere fra andre europeiske land, som den selverklærte fascisten Roberto Fiore fra Italia og grunnleggeren av English Defense League, Tommy Robinson.

Under et hav av bannere og lys demonstrerte høyrenasjonalistene i Warszawa. Foto: AGENCJA GAZETA / Reuters

Talere snakket om å stå opp mot liberale og forsvare kristne verdier, skriver nyhetsbyrået AP.

De marsjerende ropte slagord som «Gud, ære, fedreland» og «Ære være våre helter», mens de bar det rødhvite polske flagget.

Rasistiske slagord

Et lite, men høylytt mindretall ropte rasistiske eller fremmedfiendtlige slagord som «Rent Polen, hvitt Polen» og «Flyktninger, kom dere ut».

Andre bar bannere med tekster «Et hvitt Europa av broderlige nasjoner» eller falanga-symbol, et høyreekstremt symbol med aner tilbake til 1930-tallet.

En av dem som ble intervjuet sa til TV-stasjonen TVP at han deltok for å «fjerne jødene fra makten».

– 30 prosent har ekstreme synspunkter

En av deltagerne i marsjen, 30 år gamle Kamil Staszalek, advarte mot å generalisere og sa at han deltok for å «ære de som kjempet for Polens frihet».

Han sa til AFP at han ikke identifiserer seg med fascistene og at det samme gjaldt mange av de andre deltagerne, blant dem barnefamilier.

– Noen av folkene her har ekstreme synspunkter, kanskje rundt 30 prosent av de marsjerende, mens 70 prosent går bare fredelig uten å rope noen fascistiske slagord, sa Staszalek.

Demonstranter fra den antifascistiske koalisjonen Antifa demonstrerte også i Warszawa i dag, noen av dem med regnbueflagg med teksten «Rainbow is the new black». Foto: AGENCJA GAZETA / Reuters

100 år til neste år

Dagen ble også markert av polske politikere, med kransenedleggelser og minneseremonier for landets falne soldater.

President Andrzej Duda la ned krans på Den ukjente soldats grav. EUs president Donald Tusk, som var statsminister i Polen fram til 2014, deltok også i seremonien.

– Ingen polsk politiker har eller vil noen gang ha monopol på patriotisme, sa Tusk i sin tale.

Uavhengighetsdagen markerer i år at det er 99 år siden Polen fikk sin uavhengighet etter å ha vært delt mellom Preussen, Østerrike-Ungarn og Russland i 123 år.