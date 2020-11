FN har bedt om en etterforskning etter rapporter om at militante islamister har halshugget mange sivile nord i Mosambik.

Minst 50 personer skal ha blitt halshugget i Cabo Delgad-provinsen i løpet av de siste dagene, ifølge lokale medier.

En militant islamistisk gruppe med tilknytning til IS mistenkes for å stå bak.

Øyenvitner forteller at de brutale drapene skjedde på en fotballbane, ifølge Al Jazeera.

MANGE PÅ FLUKT: Ilda (60) overlevde et angrep fra militante islamister i fjor. Foto: Marco Longari / AFP Foto: Marco Longari / AFP

– Hele familier drept

Militante islamister har siden 31. oktober gjennomført angrep mot en rekke landsbyer i området, ifølge CNN.

Opplysningene rundt angrepene er vanskelig å versifisere, siden journalister ikke får reise inn i regionen. I tillegg har humanitære organisasjoner flyktet fra området på grunn av den økende uroen.

En mann som overlevde et av angrepene, sier til CNN at ofrene ble halshugget og lagt i veigrøfter for å råtne.

Hans mor var blant en gruppe som forsøkte å dra tilbake til landsbyen, men måtte flykte igjen, da de oppdaget at militantene islamister fortsatt var til stede.

– De fant flere lik. Jeg kan fortsatt se røyk. De brenner fremdeles hus, sier mannen til CNN onsdag.

Han vil ikke oppgi navnet sitt av frykt for gjengjeldelse.

En lokal prest forteller at hele familier ble drept.

ANGRIPER LANDSBYER: En seng står igjen i et ødelagt hus etter et angrep i august i fjor. Foto: Marco Longari / AFP Foto: Marco Longari / AFP

IS-gruppe har fått fotfeste

Det er lite som er kjent om den militante islamistiske gruppen. Den går under navnet al-Shabaab, men har ingen forbindelse med gruppen i Somalia med samme navn.

Rundt 2000 personer er drept i urolighetene i landet som startet i 2017.

De voldelige angrepene har utløst en humanitær krise som har drevet 300.000 på flukt.

Gruppen har utnyttet fattigdom og arbeidsledighet for å rekruttere unge til å etablere et islamistisk styre i landet.

I 2019 sverget gruppen troskap til terrororganisasjonen IS, men det er uklart hva slags forbindelse gruppene har.

Lukket område

– Halshugginger er et kjennetegn ved angrep fra Den islamske staten i Mosambik, sier Zenaida Machado, gransker ved Human Rights Watch til The New York Times.

Hun anslår at de fleste som er drept siden 2017 har blitt halshugget.

– De bruker macheter. I begynnelsen hadde de spesifikke mål ved angrepene, som offentlige ansatte, lærere og lokale høvdinger. Nå er det tilfeldig, sier hun.

Regjeringens sikkerhetsstyrker, som er i konflikt med de militante islamistene, blir også anklaget for overgrep mot sivilbefolkningen.

– En internasjonal trussel

Angrepet i november er et av de verste i landet i løpet av de tre siste årene. Og blir møtt med internasjonal fordømmelse.

– En fredelig religion kapres for å så terrorisme, skriver Frankrikes president Emmuel Macron på Twitter.

– Islamistisk terror er en internasjonal trussel, og må bekjempes internasjonalt, skriver han.

Britenes utenriksminister Dominic Raab sier angrepet er del av en økende trend, nordøst i Mosambik.

– Storbritannia er sjokkert over rapportene om halshugging av sivile, skriver han på Twitter.

– Vi er i nær kontakt med myndighetene i Mosambik for å takle de grunnleggende årsakene til konflikten, skriver Raab.