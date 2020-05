45 nye koronadøde: Sverige i verdenstoppen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

37.113 har til nå testet positivt for koronaviruset i Sverige. Det er en økning på 637 det siste døgnet.

Landet er nå oppe i 44 koronadødsfall per 100.000 innbyggere. Dette er over ti ganger så mange som i Norge. Det plasserer svenskene nær toppen i verdenssammenheng.

– Vi er definitivt ikke ute av denne pandemien ennå, sier Sveriges helseminister Lena Hallengren til SVT.

Hun vil ikke uten videre være med på at Sverige har valgt feil strategi i kampen mot viruset.

– Jeg syns at det er for tidlig å vurdere hele denne krisen og krisehåndteringen, og for å peke ut en spesifikk feil. Jeg vil fortsatt hevde at vi har gjort noe enestående i en historisk krise, sier hun.

Forberedt på økning

Johan Carlson fra Folkhälsomyndigheten sier til Expressen at svenskene må fortsette å følge de oppfordringene og restriksjonene som er gitt av helsemyndighetene.

– Hvis ikke de følges kan vi få en økning av smitte igjen, sier Carlson.

Svensker holder avstand i Göteborg. Folkhälsomyndigheten ber nå svenskene om å fortsette å følge oppfordringene fra helsemyndighetene for å unngå smittespredning. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

Vil ha koronakommisjon

I takt med de økende dødstallene øker også misnøyen med den svenske strategien. Sveriges to største opposisjonspartier vil etablere en kommisjon. Innen få uker skal den være i gang med å granske myndighetenes håndtering av koronapandemien.

Både det borgerlige Moderaterna og høyrepopulistiske Sverigedemokraterna sier en slik kommisjon må etableres innen sommeren. Det skriver Dagens Nyheter.

Statsminister Stefan Löfven, som representerer Socialdemokraterna, har flere ganger sagt at han støtter forslaget om en kommisjon.

Han vil likevel ikke at den etableres nå, men at det arbeidet bør vente til pandemien er over.

Det har vært bred politisk enighet i Sverige om landets håndteringen. Fortsatt har regjeringen støtte i sin strategi om ikke å innføre strenge reaksjoner slik de fleste andre land har gjort.