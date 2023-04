32-åringen ble mandag varetektsfengslet i fire uker, fram til 11. mai. Han skal også gjennom en rettspsykiatrisk vurdering, ifølge kjennelsen fra fengslingsmøtet

En del av begrunnelsen for varetektsfengsling er at politiet ikke utelukker at det kan være flere personer på frifot.

Mandag klokka 11 startet grunnlovsforhøret i rettssalen i tinghuset i Næstved på Syd-Sjælland, der den mistenkte 32-åringen fikk siktelsen lest opp.

Tiltalte var kledd i en grå joggedress og oransje joggesko da han kom inn i salen klokka 10.57.

Fra vitneboksen, der han ble plassert mellom to politifolk, kikket han mot den fullsatte tilhørerbenken. Der satt blant andre den bortførte jentas stefar. Ytterligere to politifolk i uniform voktet dørene i rettssalen.

En representant for påtalemyndigheten og mannens forsvarer, Jens Otto Johansen, var på plass i rettssalen.

Siktet for voldtekt

Dommeren tok så ordet og leste tiltalen.

Tiltalen gjør det klart at han er siktet for brudd på paragraf 261 i den danske straffeloven. De betyr at han er siktet for frihetsberøvelse, vold, trusler om vold, voldtekt og andre seksuelle krenkelser.

Ifølge siktelsen skal mannen ha bortført jenta rett etter at hun meldte fra at hun var ferdig med avisrunden lørdag formiddag. Han skal ifølge siktelsen ha fraktet henne til og holdt henne tilbake mot hennes vilje, i et hus i Korsør.

Strafferammen er fengsel i inntil 8 år. Straffen kan ifølge lovparagrafen bli på inntil 12 år dersom den er skjedd under særdeles skjerpende omstendigheter.

Den siktede 32-åringen erkjenner delvis straffskyld.

Det kan på det nåværende tidspunkt ikke utelukkes, at også andre er involvert, sa påtalemyndigheten i retten.

Krimteknikere undersøkte søndag flere hus i området der 13-åringen forsvant. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Vil se på andre uoppklarte saker

Spesialanklager Susanne Bloom sier til NRK at saken er meget alvorlig og at politiet vil ta en rekke etterforskningsskritt.

Hun vil ikke utelukke at det kan ha vært flere involverte i bortføringen, men sier ikke noe mer utover det.

Når det gjelder den rettspsykiatriske vurderingen av den siktede, sier hun at det er rutine i slike saker, og at det ikke har fremkommet noe spesielt i den retning foreløpig.

Nå skal politiet se på andre uoppklarte saker av lignende karakter i området, for å om det kan være noen koblinger.

– Det er naturlig å kikke på tidligere saker for å se om det kan være noen sammenhenger, sier Bloom.

Spesialanklager Susanne Bloom sier at politiet vil se på andre uoppklarte saker. Foto: Joakim Reigstad / NRK

En mulighet er det uoppklarte drapet på 17 år gamle Emilie Meng i 2016. Hun forsvant i Korsør etter å ha vært ute med venninner, og ble funnet drept først et halvt år senere.

Navneforbud

Påtalemyndigheten i Næstved ba om at dørene ble lukket for tilhørere og medier under fengslingsmøtet mandag, av hensyn til at jenta ennå ikke var avhørt og av hensyn til etterforskningen.

Dommeren tok begjæringen til følge og nedla også forbud mot å publisere navn.

Når dørene er lukket, betyr det også at offentligheten ikke får høre siktedes forklaring eller vite nøyaktig hva han erkjenner å ha gjort.

De lukkede dørene betyr også at vi ikke får høre hvilke beviser politiet mener å ha mot 32-åringen eller flere detaljer fra etterforskningen.

Pågrepet søndag

13-åringen forsvant lørdag etter at hun var ferdig med en avisrunde i Kirkerup på Sjælland. På ettermiddagen ble sykkelen, vesken og mobiltelefonen hennes funnet av familien hennes i en grøft etter at de dro ut for å lete etter henne.

Søndag ettermiddag meldte dansk politi at Filippa var funnet i live, 27 timer etter at hun forsvant. Samtidig opplyste politiet at en 32-årig mann var arrestert.

Ifølge tiltalen ble 32-åringen arrestert søndag klokka 14.48 i huset i Korsør.

To andre personer som ble pågrepet søndag, er sjekket ut av saken etter avhør, og løslatt, opplyser politiet.

– Et forferdelig døgn

Lettelsen over at 13-åringen er funnet i live, er stor i det tettvevde lokalmiljøet.

Sogneprest Marianne Myssen sier forsvinningen skapte stor uro lokalt. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Sogneprest i Kirkerup, Marianne Myssen, sier til NRK at det har vært et forferdelig døgn.

– Det er fantastisk at hun er funnet i live. Det gikk en strøm av glede gjennom meg da jeg hørte det, sier presten.