31 mennesker skutt og drept i Malmö siden 2016

Natt til mandag ble én tenåring skutt og drept på en pizzeria i Malmö. En annen tenåring er livstruende skadet. Det er siste eksempel i en lang rekke der mennesker er skutt og drept i den sydsvenske byen siden 2016.

En gjennomgang NRK har gjort, basert på statistikk fra svensk politi og gjennomgang av rapporterte drap i media, viser at det svenske politiet har registrert minst 195 skyteepisoder i Malmö fra 2016 til i dag.

Minst 31 personer er drept i skuddepisodene, og minst 91 er skadd.

Flertallet av de drepte er unge mennesker.

Antall skyteepisoder, drap og skadde i Malmø siden 2016 Ekspandér faktaboks 2016: 59 episoder.

7 drept.

31 skadd. 2017: 65 episoder.

7 drept.

35 skadd. 2018: 47 episoder.

12 drept.

14 skadd. 2019 (11. nov): 24 episoder.

5 drept.

11 skadd. Skadde omhandler alle som har fått registrert skade som følge av skuddløsning, uavhengig av skadens alvorlighetsgrad. Kilde: Polisen.se og NRK

Mor skutt i hodet på kloss hold

SKUTT OG DREPT: Den 31 år gamle legen Karolin Hakim ble skutt og drept på gata i Malmö mens hun bar et lite barn på armen. Foto: Privat/SVT

I august i år ble en kvinne med baby i armene skutt i hodet og drept. Offeret var den 31 år gamle nyutdannede legen Karolin Hakim. Vitner forklarte at drapet fremstod som en ren henrettelse.

I juni ble en 29 år gammel mann skutt med flere skudd og drept utenfor et parkeringshus i Malmö. Ifølge avisen Sydsvenskan.se var offeret var en kjenning av politiet.

I oktober i år ble en 28 år gammel mann skutt og drept, meldte Aftonbladet.se. Ifølge vitner avisen snakket med, skal den antatte gjerningsmannen ha avfyrt mer enn ti skudd mot den drepte.

Det siste offeret ble skutt og drept av ukjente gjerningsmenn lørdag kveld. To tenåringsgutter ble skutt av mellom seks og åtte skutt gjennom vinduet på en pizzeria i et restaurant- og utelivsstrøk i Malmö.

Den ene døde og den andre er fortsatt livstruende skadd søndag formiddag.

Rapport fra 2018: Unge menn skytes oftere i Sverige

En studie publisert i European Journal on Criminal Policy and Research som omhandlet hele Sverige, viste at landet skiller seg kraftig ut i forhold til andre europeiske land når det gjelder bruk av skytevåpen blant menn i alderen 15 til 29.

Forskerne så på de 20 årene fra 1996 til 2015. Tallene viste at bruken av skytevåpen økte i hele perioden, men sterkest det siste tiåret.

Sammenlignet med tolv andre europeiske land ble svenske menn mellom 15 og 29 år drept med skytevåpen mer enn dobbelt så ofte.

Sammenlignet med Storbritannia var det seks ganger farligere å være ung mann i Sverige.

Forskjellen gjaldt bare for unge menn. I alderen over 30 år skilte ikke Sverige seg fra de andre landene.