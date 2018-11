Boken «Rødder – en gangster udvej», som etter planen skulle lanseres i bokhandlene i dag, handler om gjengmiljøet i den danske hovedstaden og om hvordan Yasar selv brøt med de kriminelle miljøene i 2012.

Kort tid etter at Yasar forlot lanseringsfesten mandag kveld, ble han skutt på åpen gate, skriver DR.dk.

Politiet fikk melding om skyteepisoden kl. 19.38 mandag kveld. Skadene ble beskrevet som kritiske

I flere intervjuer har Yasar uttalt at han har levd med trusler som følge av bruddet med de kriminelle miljøene. Foto: BAX LINDHARDT / AFP

I dag ble det bekreftet at den tidligere gjenglederen døde som følge av skadene.

Det var 31-åringens arbeidsgiver som først meldte nyheten.

– I nyhetssendingen vår klokken 10 har vi opplyst om at Nedum Yasar har avgått ved døden, sier administrerende direktør og sjefredaktør Jørgen Ramskov i Radio24syv til Ekstra Bladet.

Trusler

31-åringen forlot den danske gjengen Los Guerreros i 2012. Etter at han forlot gjengmiljøet, har Yasar ifølge DR.dk søkt offentligheten og deltatt aktivt i debatten om gjengkriminalitet i Danmark.

Det flagges på halv stang fra bygningen til radiostasjonen Radio24syv. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Han har også jobbet som radioprogramleder i «Politiradio» på kanalen Radio24syv, hvor han har snakket om sine erfaringer og om krimstoff.

I flere intervjuer har 31-åringen uttalt at han har levd med trusler som følge av bruddet med de kriminelle miljøene. I et tidligere intervju med Danmarks Radio uttalte Yasar at det var viktig for ham å stå fram med sin historie.

Problemet er at hvis man går under jorden, hvem skal da gå ut og snakke om saken? Jeg har kunnskap om den verdenen som jeg kan gi videre. Jeg har selv en sønn, og når jeg ser på utviklingen hvor unge gutter blir rekruttert, blir jeg nødt til å si noe for å kunne hjelpe til, uttalte han. Yasar ble drept på gaten utenfor lokalene til Radio24syv der han jobbet som programleder Foto: MATHIAS OEGENDAL / AFP

Senest i helgen uttalte han til avisen Ekstra Bladet at han nylig ble forsøkt knivstukket i sin egen leilighet. 31-åringen har de siste årene bodd på hemmelig adresse.