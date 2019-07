Britiske Jaden Ashman kunne virkelig slippe jubelen løs da han og hans nederlandske spillepartner stakk av med andreplassen i lagkonkurransen under verdensmesterskapet i dataspillet Fortnite søndag.

15-åringen begynte å spille Fortnite da spillet kom ut i 2017, men det var først for to måneder siden, da han kvalifiserte seg til verdensmesterskapet, at han begynte å tjene penger på det.

I helgen stakk han av med halvparten av pengepremien på over svimlende 19 millioner kroner. Den andre halvparten fikk spillepartneren Dave Jong fra Nederland.

Til den britiske avisen The Sun forteller han at han spiller opptil 10 timer daglig, noe moren hans Lisa Dallmann ikke var særlig begeistret for i begynnelsen.

– Vi har hatt noen krangler. Jeg har kastet ut en Xbox og ødelagt et headset, fordi jeg fikk telefoner fra skolen om at han sovnet i timene, sier hun.

Ønsker å dele pengepremien med mamma

Heldigvis for familien stoppet det ikke tenåringen fra å spille. Og til tross for den store pengepremien, har han ingen planer om å slutte med det første.

– Jeg har fortsatt en hel karriere med gaming foran meg, sier 15-åringen, som forteller at han ønsker å dele pengepremien med familien.

– Jeg kommer definitivt til å kjøpe et hus, jeg vet bare ikke hvor ennå. Og noen Gucci-sko. Jeg kommer kanskje til å kjøpe en bil til mamma også, ettersom hun kjører en liten Fiat 500.

Etter at han kvalifiserte seg for verdensmesterskapet, fikk han nylig kontrakt med det amerikanske gaminglaget som går under det bibleske navnet «Lazarus». Lønna er på over 500.000 kroner i året.

15-åringen, som ikke er ferdig med ungdomsskolen ennå, sier han kanskje ønsker å slutte på skolen. Men ifølge mor er dette uaktuelt, selv om sier hun nå har akseptert karrierevalget hans.

– Jaden er veldig akademisk og jeg ønsker at han skal gjøre det bra, sier hun til den britiske avisen.

Nordmann stakk av med førsteplassen

Rundt førti millioner spillere prøvde å kvalifisere seg for verdensturneringen i Fortnite, men bare 178 spillere kom gjennom det trange nåløye.

Blant dem var den britiske tenåringen og norske Emil Berquist Pedersen som sammen med sin østerrikske partner David W, stakk av med førsteprisen på over 13 millioner kroner.

– Jeg tror det handler om hvor mye vi har puttet i spillet og hvor seriøst vi har tatt det. Jeg spilte for vennene mine, familien min og mine fans, sa Pedersen etter seieren.