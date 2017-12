14 lyspunkt fra året som har gått

Her følger en lett blanding av hendelser, oppdagelser og utviklingstrekk mange vil se på med glede.

Homoekteskap

Midt under parlamentsdebatten om homoekteskap i Australia vendte den australske politikeren Tim Wilson seg mot tilhørerne og fridde til sin kjæreste. 7. desember sa den australske nasjonalforsamlingen ja til at par med samme kjønn kunne gifte seg.

Tysklands statsminister Angela Merkel stemte nei, men flertallet i den tyske forbundsdagen godkjente homoekteskap i sommer. Også lille Malta sluttet seg i 2017 til den voksende gruppe av land som godkjenner giftermål mellom likekjønnede.

En miljøhelt

En plastspisende larve kan bli framtidens miljøhelt. Det kan ta flere hundre år før mikroplast er brutt ned i naturen. Den spanske forskeren Federica Bertocchini har imidlertid funnet ut at sommerfugllarven liker plast og er i stand til å bryte ned polyeten bedre enn noen andre kjente metoder.

SPISER POSEN DIN: Denne lille karen kan gjøre seg fet på plast. Det kan bli en nyttig skapning. Vi ser larven til en voksmøll. Foto: Wayne Boo / USGS

Kvinner bak rattet

Det erkekonservative Saudi-Arabia er det eneste landet i verden der kvinner ikke får kjøre bil. Men nå ser det ut til at kvinner får slippe til – fra sommeren 2018. Kritikerne mener det kongelige dekretet som endrer den kvinnefiendtlige tradisjonen, først og fremst skyldes økonomiske hensyn og ikke likestilling. Men uansett et framskritt – og neste år skal kvinner også få innta sportsarenaer.

Færre ekstremt fattige

FN-organisasjonen UNDP fastslår at det totale antallet mennesker som lever i ekstrem fattigdom, er redusert med over en milliard de siste 25 årene. Flere har samtidig fått tilgang til utdannelse og helsetilbud.

HAR LITT MER: Dette er rumenske barn. Kampen mot ekstrem fattigdom har båret frukter. Foto: Marte Christensen / NTB scanpix

IS grundig slått

De ekstreme islamistene i IS har i mange år spredd død og terror i sin kamp for å opprette en egen stat i Irak og Syria. I 2017 er IS blitt nedkjempet – i hvert fall militært på bakken.

Kidnapping ble oppklart

Kamiyah Mobley var bare åtte timer gammel da hun ble kidnappet fra et sykehus i Florida i juli 1998. 18 år etter ble hun funnet i Walterboro i South Carolina hos en 51 år gammel kvinne, som Kamiyah hele tiden har trodd var hennes mamma. 51-åringen sitter nå i fengsel.

Kvinner bryter tausheten

I begynnelsen av oktober utløser sex-trakasseringsskandalen rundt Hollywood-

ÅRETS PERSON: De fikk kvinner til å fortelle sine historier, og med det endret samfunnet. Foto: BILLY & HELLS / AFP

produsenten Harvey Weinstein #metoo-kampanjen. Kvinner verden over tar bladet fra munnen og avslører sextrakassering og maktmisbruk.

Framskritt mot peanøttallergi

Forskere har en stund ment at barn med høy risiko for å utvikle peanøttallergi nettopp bør få små mengder peanøtter tidlig i livet. Hvis de får det, minskes risikoen for å utvikle den farlige allergien. En oppfølging av studien viser at flertallet av barna er allergifri fire år etter behandlingen.

GIKK TIL SLUTT: Jose Eduardo dos Santos i 2014. Da var han fortsatt president, men i år trakk han seg. Det blir sett på som positivt at afrikanske ledere som har hatt styringen i vel mange år, går av. Foto: Philippe Wojazer / Reuters

Afrikanske ledere trer av

De har klamret seg til makten i mange tiår. Men etter valgnederlag og trusler om militær inngripen, ga den gambiske lederen Yahya Jammeh endelig fra seg makten – etter 22 år. I Zimbabwe ble Robert Mugabe tvunget til å gå av etter 37 år som president. Også Angola fikk ny president da Jose Eduardo dos Santos til slutt trakk seg etter 38 år ved makten.

Hivsmittet jente frisk

En ni år gammel sørafrikansk jente som var født med hiv, har overrasket eksperter fordi hun har overlevd uten å ta medisiner. Hun har fortsatt viruset i kroppen, men viruset er så svakt at det ikke kan reprodusere seg – eller spres seksuelt.

Snøleoparden overlever?

Snøleoparden regnes ikke lenger som en sterkt utrydningstruet art. Nå har denne leopardarten «rykket ned» til bare å være sårbar. Ifølge Den internasjonale

GREIER SEG BRA: Snøleopardene får barn, og er ikke så truet. Foto: Itsuo Inouye / AP

naturvernsunionen finnes det nå over 2.500 voksne snøleoparder samtidig som arten ikke lenger minsker like mye som tidligere. Men selv om utviklingen er positiv, er ikke faren helt avblåst ennå.

Tre kopper kaffe

Forskere ved det britiske universitetet i Southampton serverte i 2017 svært gode nyheter til kaffedrikkere. De har gjennomført en studie som viser at folk som drikker tre til fire kopper kaffe om dagen, har større helsegevinster enn de som ikke drikker noe kaffe.

40 lysår vekk

LHS 1140b heter planeten som ligger «bare» 40 lysår borte. Planeten er blitt oppdaget av en forskergruppe ledet av Jason Dittmann. Astronomene tror at den såkalte «superjorden» er det beste håpet hittil om at det finnes liv utenfor vårt eget solsystem. Andre eksperter er ikke like overbevist.

INGEN VET: Det er høyst usikkert om LHS 1140b ser slik ut, men det er klart at det kan være liv på planeten. Foto: Anton Petrov

Født i lufta

Lufthansa flight LH543 forlot Colombia med 192 passasjerer og landet i Storbritannia med 193. En bulgarsk kvinne fødte gutten Nikolai i nærmere 12.000 meters høyde. Fødselen gikk veldig bra, ikke minst fordi det var flere leger om bord i flyet som kunne hjelpe til. Det er ikke første gang Lufthansa opplever fødsler i lufta. Siden 1965 har det skjedd elleve ganger.