Norge var med på å ta den siste IS-bastionen i Irak

– Det har vært et positiv opplevelse for oss. Vi føler på seiersstemningen. Det er en god følelse å være med på å frigjøre et land.

Sjefen for de norske styrkene i Irak, Terje Bruøygard, leder også Telemark bataljon. Foto: FORSVARET

Oberstløytnant Terje Bruøygard, som leder de norske styrkene, snakker med NRK fra den norske leiren Camp Midgard i Anbar-provinsen vest i Irak. Før helga falt den siste irakiske byen IS har kontrollert siden opprettelsen av det selverklærte kalifatet i 2014.

Bare ruiner står igjen langs Eufrat

De to siste månedene har rundt 60 norske soldater hjulpet Iraks kamp i Eufratdalen, som en del av den internasjonale koalisjonen mot IS. Norge har også et par stabsoffiserer i Bagdad mens andre oppdrag er avsluttet.

– Irakerne tok tap, men mindre enn fryktet, sier Bruøygard.

Foreløpige tall tyder på at mellom 10 og 20 irakiske soldater ble drept, mens 60 ble skadd, i styrken Norge hjalp.

NRK kan ikke verifisere opplysningene hos andre kilder.

Ingen i koalisjonen skal være skadd. Det er, ifølge militæret, for tidlig å tallfeste sivile tap, men alt tyder på at det har vært et massiv angrep.

– Det er få eller ingen sivile skadde, hevder Bruøygard, men han sier at bygningsmasse, infrastruktur og toglinjer er lagt i ruiner.

Ingeniører fra Telemark bataljon søker etter miner utenfor byen Anah i Eufratdalen vest i Irak. Foto: Camilla Brevik Hågensen / Forsvaret

Mindre motstand enn ventet fra IS

Norges oppdrag er å planlegge og gjennomføre militæroperasjonene i ørkenbyene i Anbar-provinsen. Siden den irakiske ledelsen opererer i felt, var også de norske styrkene i sentrum av krigshandlingene da det irakiske flagget ble heist over byene.

Norske styrker overvåker mens irakiske sikkerhetsstyrker går inn i den siste IS-kontrollerte byen Rawa. Foto: Camilla Brevik Hågensen / Forsvaret

Ifølge militæret har IS forberedt seg godt gjennom flere år. Likevel var motstanden i Rawa, byen som omtales som «løvens hule» og det siste store tilholdssted for IS i Irak, mindre enn ventet.

– Det var belter med miner og veibomber, sier Bruøygard. Soldatene fant forhåndslagrede pansrede biler, som var omgjort til bomber. Våpen, ammunisjonslagre og andre forsvarsverk var noe av det de irakiske sikkerhetsstyrkene støtte på under norsk oppsyn.

Norske styrker i krigshandlinger i Irak

Irakerne bidro med tre divisjoner i den siste offensiven for å ta landet tilbake. Den norske militærledelsen kaller det «en formidabel styrke».

Norske styrker planlegger militæroperasjonene mot IS sammen med irakiske sikkerhetsstyrker. Foto: Camilla Brevik Hågensen / Forsvaret

– Har også nordmenn vært i direkte kamphandlinger?

– Nei, vi var involvert i starten av operasjonen. Vår partnerstyrke (de irakiske sikkerhetsstyrkene, red.anm.) har vært i front av operasjonen. Vi har støttet dem på trygg avstand fra én til fire kilometer unna.

– Vi har sett og hørt bomber, miner og skudd, men ikke vært direkte truet selv, sier Bruøygard om operasjonene i Al-Qaim og Rawa.

Norske soldater er i fronten og støtter opp irakerne. Foto: Camilla Brevik Hågensen / Forsvaret

Gjenoppbygging blir langvarig

Utfordringen framover er å sikre områdene slik at IS ikke tar tilbake kontrollen. Irakerne setter opp kontrollposten langs grensa til Syria og langs hovedveiene. Målet er også å få politi på plass i byene, i tillegg til strøm og infrastruktur. Enkelte steder har allerede søppelbilene begynt å kjøre, og skoler settes opp, sier Bruøygard.

Han tror de norske soldatene blir lenger enn oppsatt selv om offensiven er over. Irakerne rydder og kartlegger skadeomfanget i Rawa i disse dager. Bruøygard antar at de kommer til å ha sikringsoperasjoner i lang tid, som skal gå over i en stabiliserende fase.

Forventer flere terroraksjoner

– Hvor har det blitt av IS-krigerne?

Heldigvis var motstanden mindre enn vi tok høyde for. Vi tror, og det irakerne tror, er at IS har sett overmakten, og at det var umulig å stå imot. Det var krigshandlinger, men de som var igjen ble nedkjempet fort. Noen har trukket ut til Syria. Kanskje til nordlige områder av Irak. Andre har reist hjem igjen til Europa, Asia, Amerika eller der de kom fra, mener Bruøygard.

Han sier at kalifatet er opphørt, men at IS fortsatt har vilje og evne til å ramme kjernen av Bagdad.

– IS har ingen tilholdssted eller byer de kontrollerer. De eier ingenting, men et betydelig antall IS-krigere ikke er gjort rede for. Trusselnivået er skyhøyt. Irakerne er spent på når neste aksjon skjer, sier han.

For åtte måneder siden justerte Norge det militære bidraget til kampen mot IS i Irak. I pressemeldingen fra regjeringen heter det at styrkene ble flyttet til Anbar og at mandatet, som går ut i mars neste år, kan bli forlenget.

Irakiske soldater venter på klarsignal til den siste offensiven mot IS i RAWA. Byen ble erklært frigjort fredag. Foto: Camilla Brevik Hågensen / Forsvaret

– Norske soldater har vært i kamphandlinger før. Hvordan vil du karakterisere dette?

– Vi fra Telemark bataljon har kamperfaring fra Afghanistan. I skala og omfang er dette betydelig større. Det her er regulære krigshandlinger med artilleri, bombekastere, massive flyressurser fra koalisjonen, stridsvogner som skyter pansrede IS-kjøretøy på 500 til 600 meter i front av oss.

– Det er fantastisk stort i forhold til hva vi var opplevd før. Inntrykkene er mange og sterke.

Et midlertidig leirområde sjekkes for miner vest i Irak. Foto: Camilla Brevik Hågensen / Forsvaret

Påstander om krigsforbrytelser

Den internasjonale koalisjonen mot IS er flere ganger anklaget for feilbombinger og hard fremferd. Amnesty mener det kan ha blitt begått krigsforbrytelser da Mosul falt i sommer.

New York Times har nylig skrevet om angivelige feilbombinger.

– Er du trygg på at det ikke er begått krigsforbrytelser i den siste offensiven?

– Ja, vi er førstehånds vitner, og hele prosessen rundt artilleri og flybomber er en prosess som går innad i koalisjonen og i den irakiske søyla. Det gjøres nøye vurderinger og mye etterretning. Vi har ingen indikasjoner på at det er begått feilgrep i så måte, sier oberstløytnant Bruøygard.

Soldatene bor på feltsenger, satt opp mellom kjøretøyene, i midlertidige leire. Foto: Camilla Brevik Hågensen / Forsvaret

Sjefen for de norske styrkene i Irak mener Norge kan være stolt av hva soldatene har gjort.

– Alle oppdragene vi har løst ute føltes viktige. Dette er spesielt. Vi føler virkelig at vi bidrar. Irakerne er takknemlige. Norge vært helt i fronten.

– Vi var der da IS falt gjennom en rekke byer de siste månedene. Vi er stolte. Norge burde være stolt av det vi har bidratt til.