Sjekk din kommune

I fjor ble det samlet inn 244.870.000 kroner til Unicef, året før fikk Røde Kors inn 230 millioner kroner. Den største summen så langt som er samlet inn, er til Kirkens Nødhjelp på 253 millioner kroner.

I år handler TV-aksjonen om oss som bor i Norge. Kirkens Bymisjon vil bruke årets TV-aksjon til å skape møter som kan redde liv.

Første opptelling av årets resultat klokken 20 viste over 94 millioner kroner.

– Årets TV-aksjon kommer til å bety mye for mange, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon, og fortsetter:

– De som går med bøsser i år, bærer håp for veldig mange som vi møter i vårt daglige virke i Kirkens Bymisjon. Dette er ikke noe vi gjør for andre, men for hverandre.

Hun forteller at etter forrige gang de hadde aksjonen, i 2004, var det mange som fikk en bedre hverdag.

– De synes det var letter å leve og søke hjelp for psykiske helseplager, sier hun.

Pengene fra TV-aksjonen skal fordeles på tre hovedområder.

1. Kom inn for natten – akutte behov

Med midlene fra TV-aksjonen kan jeg få sove innendørs, i en varm seng, når vinteren kommer for fullt.

De som oppholder seg i byene våre skal få dekket sine basisbehov som mat, et sted å sove og toalett. Kirkens Bymisjon vil etablere flere akuttovernattinger der de som trenger det mest får et trygt sted å sove innendørs.

2. Kom inn i hverdagslivet – deltakelse

De som av ulike grunner faller utenfor det vanlige arbeidslivet skal få et tilbud gjennom Kirkens Bymisjon. Mange har et sterkt ønske om å delta, men rus, psykisk helse og manglende utdanning kan sette begrensninger. Da kan tilbud om arbeidstrening være helt avgjørende.

3. Kom inn i samfunnet – inkludering

Med hjelp fra TV-aksjonen og Kirkens Bymisjon kan jeg føle meg litt mindre ensom.