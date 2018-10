Fikk du aldri vekslet inn de gamle 100- og 200-kronesedlene? Nå kan du bruke dem når bøssebærerne kommer på døra.

– Reglene sier blant annet at Norges Bank er forpliktet til å veksle inn sedler og mynter i ti år etter at de er gått ut, sier Leif Veggum, direktør for kontante betalingsmidler i Norges Bank.

Ruger du også på noen mynter, kan du også kvitte deg med dem.

– Prinsippet er det samme for mynter som for sedler. 50-øringen, som gikk ut i mai 2012, kan for eksempel veksles gebyrfritt hos oss fram til 1. mai 2022, sier Veggum.

Inntektsleder for TV-aksjonen, Christina Johnsen, bekrefter at de kan ta imot gamle sedler og mynter.

Men det er to ting de ikke tar imot.

– Vi tar ikke gull eller utenlandsk valuta. Det vanskeliggjør nemlig opptelling i bankene og vi ønsker ikke å betale for veksling.

Flere måter å gi på

Ønsker du å støtte TV-aksjonen er det flere ting du kan gjøre, forteller hun.

– Selve bøssebærerne kommer mellom klokken 16 til 18, og har du ikke kontanter så kan du vippse. Nummeret offentliggjøres klokken 16. Da blir beløpet registrert på din kommunes giverstatistikk.

Du kan også gi penger over telefonen på nummer 822 06 006.

– Da må du holde linjen til beløpet er bekreftet at er gitt.

TV-aksjonen har også en innsamlingskonto, som er 8380 08 09005.

– Hvis du har lyst, kan du også starte din egen innsamling til TV-aksjonen. Det gjør du på Spleis. Der kan du utfordre andre til å støtte din aktivitet for TV-aksjonen.

Johnsen forklarer at det også er mulig å gi penger på bankkort, eller få faktura tilsendt. Gå inn på www.blimed.no.

Det er også mulig å gi fra utlandet.

– Be om faktura, og få den den på mail. Her må man registrere seg med postnummeret 9996, som gjelder for alle som ikke har nåværende adresse i Norge.