I ukene etter den åtte timer lange TV-sendingen i oktober, har det norske folk stått på for å sikre barn en trygg skolegang.

243,5 millioner kroner er blitt samlet inn. Tallet har steget med 20,5 million etter 22. oktober.

Både privatpersoner, næringsliv, foreninger og skoler har fortsatt å gi selv om aksjonen er over. Spesielt elever har engasjert seg i årets tema og arrangert innsamlinger i forbindelse med FN-dagen som var to dager etter TV-aksjonen. Det endelige resultatet ble derfor ikke klart før denne uken. Og tallet imponerer årets programledere:

Leo Ajkic, Mikkel Niva og Line Andersen var i år programledere for TV-aksjonen. Foto: Julia Naglestad / NRK

– Det er helt enormt flott! Når man får æren av å jobbe med TV-aksjonen, er man alltid redd for at det ikke skal bli bra nok. Men dette er fantastisk! sier Line Andersen.

Pengene skal sørge for skoleutstyr, videreutdanning av lærere, oppbygging av skoler og læringssentre i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

P3aksjonen satte i år ny rekord og samlet inn 6.265.570 kroner. Disse er regnet inn i totalbeløpet.

– Enda flere barn får den skolegangen de har rett på

Svalbard har i år, som så mange år før, gitt mest per innbygger. Øygruppen regnes i Tv-aksjonssammenheng som en egen kommune, og beboerne har gitt i snitt 510,09 kroner hver. Utsira i Rogaland kommer på andreplass med 324,76 kroner og Træna i Nordland ligger på tredje plass med 232,50 per innbygger, noe som er 186,84 kroner over landsgjennomsnittet på kr 45,66 kroner.

– Tusen takk til alle som har bidratt. Det betyr så mye for oss, sier Viken. Foto: Elise Øygaren / NRK

– Med disse pengene skal vi hjelpe nærmere en halv million barn som lider under de voksnes kriger og konflikter. Jeg er så takknemlig, sier Camilla Viken, generalsekretær i Unicef Norge.

Alle landene som får penger gjennom Unicef må hvert år rapportere hvordan de bruker pengene og resultatet av aktivitetene. Det er disse tallene Unicef skal rapporterer videre til NRKs innsamlingsråd. Camilla Viken og Unicef Norge skal også reise til landene for å følge opp prosjektene fremover.

– Unicef har også selv et strengt system for rapportering av hvordan penger blir brukt, som bidrar til å sikre at pengene blir brukt i henhold til det som er avtalt, sier generalsekretæren.