Når manken minker

Speil i taket og på veggene reflekterer svette singleter, bulende bicepser og fjes som blåser seg opp idet rå muskelkraft rykker jernstenger fra bakken. 17 år gamle Morten ligger på en benk og presser 40 kilo fra brystkassen og opp mot taket.

Da får han øye på den: En sirkel i speilbildet.

Sirkelen danner en svak kontrast i det brune. Slike sirkler hadde han sett utallige varianter av tidligere. Men ikke på sitt eget hode.

Var en del av ham i ferd med å forsvinne?

– Jeg synes det er fint med måneskinn. Slik var det ikke denne gangen, sier Morten i dag – 35 år etter.

Moderne mennesker har ikke særlig bruk for hår på hodet. Hvorfor betyr da det krøllete eller glatte, brune eller svarte på toppen av kroppen så mye for så mange?

Kanskje handler det om at hårets funksjon ligger i det sosiale.

For Morten hadde i alle fall håret noe å si for hvordan han skulle møte verden. Han visste ikke hvordan han skulle løse dette. Men han visste at noe måtte gjøres.

Hårtapsmysteriet

Hos noen starter det sent, hos andre tidlig. Noen mister alt, andre får kun et blankt parti.

Mannlig hårtap er den vanligste formen for hårtap blant mennesker. De fleste menn vil oppleve å miste håret i løpet av livet, og også enkelte kvinner.

De aller fleste menn vil miste håret før eller siden. For fem prosent av dem som opplever dette, skjer det allerede før fylte 20 år. Foto: Colourbox

En rekke forskere verden over har prøvd å finne ut om hårtap kommer av arv eller miljø. Og det ser ut til at gener spiller den viktigste rollen. Ja, om du vil miste håret eller ikke, ble trolig bestemt allerede da du lå i mors liv.

– Visse variasjoner i gener eller områder av DNA-et vårt, såkalte polymorfismer, ser ut til å gjøre deg mer utsatt for hårtap.

Det forklarer professor i molekylær biologi, Magnar Bjørås.

Har du hørt at du kan forutse hvordan du vil ende opp på toppen ved å ta en titt på mennene i din mors slekt? Det er noe sannhet i dette.

– Forskning antyder at noen varianter av den såkalte androgene reseptoren har stor betydning for hårtap. Denne sitter på x-kromosomet som du arver fra mor, sier Bjørås.

Men det er ikke så enkelt som at en skallet morfar automatisk betyr at også du vil bli slik. Gener du arver fra far kan motvirke effekten av genene du arvet fra mor.

Professor Magnar Bjørås sier at vi etter all sannsynlighet får en kur mot hårtap i fremtiden. Men om den kommer om fem eller 50 år, vil ikke han spekulere i. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Dette er et komplisert samspill som ingen har fått full forståelse for.

Morten brukte lite energi på å fundere over hvorfor han allerede som tenåring ble tynn i håret. Han ville ha håret tilbake.

«Har du vært hos frisøren?»

To år etter at det ble månelyst på treningsstudioet, var Morten blitt enda tynnere i håret. Han bestemte seg for å besøke et hårsenter, en klinikk hvor de behandler hårtap med ulike metoder. Å barbere skallen blank var nemlig ikke et alternativ.

Med seg hadde Morten moren sin – og noen krav til resultat:

Han skulle kunne leve den aktive livsstilen fullt ut, med skigåing og sykling på høyt nivå. Og han skulle ikke bli sett på som en «tupékaill».

«Har du vært hos frisøren? Har du tatt permanent?»

Studievenner så åpenbart at det var noe nytt med ham. Men hva det var, klarte de neppe å sette fingeren på.

«Nei, jeg har bare fiksa litt», svarte Morten.

Kunne han rett og slett leve som før, uten at noen ville fatte mistanke?

Flere «flytter» frisyren

Mens Mortens hårtap startet i kronen, opplever mange at hårfestet begynner å krype bakover til stadig dypere viker. Slik var det for Erik (40).

Hver sjette uke setter Erik (40) seg i barberstolen for å frisere skjegget og fjerne kransen rundt hodet. Barberer Rudi Leistad Heggvik gjør jobben. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

I starten av 20-årene begynte han å merke endringen. I dag har han en krans av brunt hår rundt hele hodet. Og skjegg. Kraftig skjegg. Erik har fått frisørkappa på, for nå skal ansiktshåret trimmes og skallen barberes.

– Jeg har aldri vært forfengelig, men vil føle meg fresh og ren. Jeg vil at skjegget skal se bra ut.

Hver uke får barbererne hos Edge Barbershop i Trondheim besøk av menn som ønsker råd for å få skjegget til å gro. Daglig leder Jeffter Kwaah mener vi står overfor en skjeggtrend, noe som er positivt for menn med lite hår på toppen.

– Flere og flere med lite hår velger å helbarbere hodet. De vil ha fullt fokus på skjegget. Da kommer de til oss for å få det gjort skikkelig, sier Kwaah.

Erik er en av mange som nå for tiden går «all in» for skjegg. – Jeg trives veldig godt med å være skallet, sier han. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Påpeker aldri begynnende hårtap

Ifølge ham er hårtap et sensitivt tema. Barbererne trår derfor svært varsomt i frykt for å fornærme. Med mindre kunden kommenterer eller spør, snakker de aldri om begynnende hårtap.

Unge menn på gata svarer ulikt på hva de ville gjort hvis de brått begynte å miste håret. Mens en ville ha gått med lue en stund for å se hvordan det utvikler seg, vil andre ha barbert seg med en gang.

Men noe er de unge mennene enige i: hår betyr mye for menn.

– Mitt inntrykk er at menn blir mer usikre på seg selv når de begynner å miste håret. Det er kanskje en forventning om at folk skal se anstendige ut på håret, sier Joakim (22).

4 unge menn om hårtap Du trenger javascript for å se video.

Klinikker for hårtransplantasjon får stadig flere henvendelser fra gutter og menn som vil flytte hårsekker fra områder i kransen til et bart område.

Enkelte har panikk, sier en klinikkleder.

Ungdom ønsker transplantasjon

Sten Thure Eriksen fikk nylig en telefon fra en bekymret bestemor.

Hun fortalte at hennes 17 år gamle barnebarn hadde sluttet på fotball, sluttet å møte venner og nærmest isolert seg. Årsaken? Han hadde begynt å miste håret.

– Dessverre kunne jeg ikke anbefale hårtransplantasjon. Det ville blitt en kortvarig lykke, sier Eriksen, daglig leder ved Masterklinikken i Oslo.

Hver uke får de rundt 150 henvendelser fra gutter eller menn som ønsker å flytte hårsekker fra deler av hodet til et bart område. For fem år siden fikk de sjelden flere enn 20.

Også den medisinske hårklinikken Poseidon melder at antallet henvendelser de siste fem årene har økt. Men heller ikke de gjennomfører mer enn en brøkdel. Det handler om kapasitet, men først og fremst om at ikke alle har forutsetninger for et vellykket resultat.

– Å starte rett på transplantasjon er en dårlig strategi for de yngste. Det viktigste er å få kontroll på hårtapet med preventive behandlinger. Uten forarbeid, risikerer vi å måtte gjøre en rekke transplantasjoner. Til slutt er det ikke mer å hente i bakhodet eller på sidene, forklarer klinikksjef Christoffer Bjerke.

Slik kan du forebygge hårtap Ekspandér faktaboks Det finnes ingen kur mot hårtap, men det er mange metoder som visstnok skal bremse begynnende hårtap. Reseptbelagte tabletter med virkestoffet finasterid: Skal kunne senke nivået av dihydrotestosteron.

Spray med virkestoffet minoxidil: Skal kunne øke blodtilførselen.

PRP-behandling, som henter blodplasma fra eget blod for så å injisere det i hodet: Skal kunne øke blodtilførselen.

Livsstilsendring: Kosthold, trening og søvn skal kunne påvirke på et tidlig stadium. Kilder: Masterkliniken, Poseidon og NTNU.

Mistet håret – ikke håpet

Speilet på Apollo hårsenter i Trondheim reflekterer det smilende ansiktet til Morten, som i dag er 52 år gammel. Like bak ham står frisør Jan Schanke og finkjemmer manken hans. Eller hårdelen, som den heter på fagspråket. Den ligger dandert på et stativ, men snart skal den limes til Mortens isse.

Jan Schanke er spesialist på hår- og hodebunnsproblemer, og har jobbet med hårerstatninger i over 50 år. – Å miste håret er tabubelagt. Mange som opplever det sliter med psyken, sier han. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Han har for lengst valgt å åpne seg om at manken er laget av donorhår festet til en avstøpning av hodet hans. Håpet er å bidra til at andre får det bedre med topplokket – på flere måter.

– Hårtap gjør noe med selvfølelsen. Jeg hadde aldri store problemer med det, selv om jeg syntes det var lite gunstig at det skjedde i så ung alder.

Med hårdelen på plass kan Morten være ute i full storm uten bekymring. Han kan sove uten å ta den av, og vaske håret med sjampo som normalt.

Dette er den samme løsningen som han gikk for etter at han og moren besøkte hårsenteret for første gang. Frisyren og selvtilliten har derimot endret seg mye siden da.

Men det er fortsatt ikke så ofte han viser den nakne skallen. Stort sett skjer det i dette rommet. Foran frisør Jan – og sitt eget speilbilde.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.