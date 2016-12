Vil gjøre det vanskeligere å handle på kreditt

Nordmenn har 100 milliarder kroner i forbruksgjeld. Gjelden stiger med nesten 10 prosent i året med lånerenter på 10 – 30 prosent.

Forbrukerrådet vil at det innføres et system for rentetak parallelt med et at et gjeldsregister etableres.

Jorge Jensen i Forbrukerrådet ønsker restriksjoner på rentene når det kommer til kredittkjøp. Foto: Forbrukerrådet

– I første rekke ønsker vi å få etablert et gjeldsregister. Det tror vi kan løse noen av problemene, og så ønsker vi en diskusjon om å innføre restriksjoner på rentene. Vi mener at også denne biten med butikksolgt kreditt og betalingsutsettelse bør komme inn i vurderinga som departementet gjør i 2017, sier fagdirektør for finans i forbrukerrådet Jorge Jensen, til NRK.

I dag er det enkelt å skaffe seg forbrukskreditt, ikke bare fra én långiver, men fra flere.

Årsaken er at långiverne ofte ikke vet hvor mye kredittgjeld kunden har fra før.

Dermed får kanskje folk innvilget et større lån enn det som er forsvarlig og den totale gjeldsbyrden blir større enn låntakeren kan betjene.

– Må kunne betale ned gjelda

Tom Staavi i Finans Norge mener at et gjeldsregister vil hindre enkeltmennesker i å få mer gjeld enn de tåler. Foto: NRK

I Finans Norge som er hovedorganisasjonen for finansnæringen er de også opptatt av veksten av forbrukerhjelp.

– Det er jo den viktigste grunnen til at vi har vært veldig positive til et gjeldsregister som vi håper at vi får vedtatt en lov om i løpet av første halvår 2017. Vi tror at det kommer til å bety mye for hvordan man kan begrense at enkeltmennesker som ikke bør ha denne typen gjeld heller ikke får det, sier informasjonsdirektør i Finans Norge, Tom Staavi.

– Når det gjelder rentetak er vår holdning er at vi skal overlate til aktørene å prise risikoen i disse produktene riktigst mulig fordi at hvis man setter et rentetak, så kan man oppleve at etterspørselen fortsatt øker, sier han.

Ikke økning av kredittkjøp

Julestresset merkes på butikkene landet rundt. På Lefdal Elektromarked i Trondheim er det flere som betaler med kreditt før jul, men kassaleder, Leif Georg Bye, mener at kundene er bevisste på hva de gjør.

– De som velger å gjøre det har hørt om det før og har ofte en konto fra før og får da benyttet seg av eksisterende kontoer som de tar opp et lite kredittlån på, sier Bye.

– Tror du det er lett å få folk til å velge å ta kreditt i en stresset førjulstid?

– Hos oss er det ikke noen økning i hvor mange som velger å benytte seg av det, heller tvert imot etter min mening. Det er ikke noen merkbar trend at førjulstida gir ekstra stress på kredittlånet, sier han.