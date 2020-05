Verftsarbeider: – Nå ser det mørkt ut

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Salthammer skulle egentlig jobba med reparasjoner og vedlikehold ved verftet, men er en av 160 som er permittert. Nå synes han situasjonen for verftet og leverandørindustrien begynner å virke kritisk.

– Får vi ikke flere oppdrag nå blir det bare flere pemitterte og kanskje oppsigelser. Og da går det ikke bare utover oss men hele lokalsamfunnet og bygdene rundt, sier Salthammer.

Han er en av mange som synes krisepakka regjeringa i dag la fram for oljeindustrien ikke er god nok. Og det bekymrer veteranen ved Kværner Verdal.

– Alt er avhengig av at den er god. Det handler om våre arbeidsplasser og framtida for industrien. Blir ikke den pakka god nok ser det mørkt ut, sier Salthammer.

KRISE: Verkstedklubben ved Kværner Verdal frykter tusenvis i oljebransjen kan miste jobben hvis regjeringa ikke kommer med en bedre krisepakke enn den de la fram tirsdag. Foto: TARIQ ALISUBH / NRK LUFTFOTO

Full stopp i sommer

Og han får støtte fra Verkstedklubben ved arbeidsplassen sin.

– Regjeringa og Stortinget må få på plass det vi ber om. Hvis ikke blir det krise og industridød flere steder i landet. Det gjelder ikke bare Kværner Verdal. Det gjelder også Stord og Aibel. Konsekvensene vil bli enorme, sier Stian Sagvold.

Han er klubbsekretær ved Verkstedklubben ved Kværner Verdal. Der har de nå arbeid fram til sommeren 2021. Men da er det full stopp og ikke noe mer jobb til de 720 ansatte ved verftet hvis de ikke får nye kontrakter.

Det er noe de frykter vil skje hvis krisepakken regjeringa la fram i dag ikke blir bedre.

EN FORVERRING: Dagens forslag er ikke en skattelettelse men en skjerping som vil forverre situasjonen for den landbaserte leverandørindustrien, mener Ståle Johansen og Stian Sagvold i verkstedklubben ved Kværner Verdal Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Dette er ikke en skattelettelse

– Dagens forslag er ikke en skattelettelse men en skjerping som vil forverre situasjonen for den landbaserte leverandørindustrien. Dette vil ikke trigge oljeselskapene til å iverksette de prosjektene som allerede er planlagt. De vil sette dem på hold, sier leder av verkstedklubben ved Kværner Verdal Ståle Johansen.

Næringen selv og LO ga forrige uke beskjed om at ønsker en skattepakke der man får fulle avskrivninger for investeringer som besluttes og gjennomføres i 2020 og 2021. Normal avskrivningstid i henhold til dagens regler er seks år.

Dette mente de vil gi den nødvendige stimulans til å sette i gang nye prosjekter og videreføre prosjekter som er satt på vent, i følge bransjen. Men det kom ikke i pakken som ble lagt fram i dag.

Der ble det foreslått å gi oljeselskapene en utsettelse på skatteregningen. Det skjer gjennom en endring i avskrivingsreglene. Samtidig vil de at selskapene skal få redusert den såkalte friinntekten.

TAR IKKE HENSYN: Regjeringen har ikke tatt hensyn til næringen, sier Harald Minge, som er direktør i Stavanger-regionen Næringsforening. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Frykter massearbeidsledighet

I Stavanger er næringsforeninga ikke fornøyd med at det ikke kom noe mer i støtte til oljeindustrien enn det som ble gjort kjent 30. april.

– Det er veldig dramatisk. Både for denne regionen og landet. Det viser at regjeringa ikke har tatt hensyn til næringen, sier Harald Minge, som er direktør i Stavanger-regionen Næringsforening.

Han viser til at mange selskap har lagt fram analyser som viser at regjeringens forslag fører til massearbeidsledighet.

– Equinor, Aker BP, flere av selskapene i leverandørindustrien har sagt at de er avhengige av skatteendringer hvis de skal unngå masseoppsigelser. Vi frykter at titusenvis av arbeidsplasser går tapt, at teknologiutviklingen stopper opp, og omstillingen til et grønt skifte stopper opp, sier Minge

Han setter nå sin lit til at Stortinget i større grad hører på oljenæringen.

For lite treffsikker

NHO tror ikke regjeringa gjør nok for å sikre arbeidsplasser gjennom dagens forslag.

IKKE NOK: – Regjeringens forslag rettet mot olje, gass og leverandørindustrien er ikke nok til å utløse aktivitet og sikre norske arbeidsplasser, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO til NTB. Foto: Martin slottemo lyngstad / NHO

– Regjeringas forslag rettet mot olje, gass og leverandørindustrien er ikke nok til å utløse aktivitet og sikre norske arbeidsplasser, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO til NTB.

Almlid sier at hjørnesteinsbedrifter, klimasatsinger og arbeidsplasser over hele landet står i fare uten en mer treffsikker hjelp for næringen.

– I tillegg må politikerne prioritere å kutte skatt på arbeidende kapital, komme i gang med prosjektene på karbonfangst- og lagring og sikre et kompetanseløft i samarbeid med næringslivet, sier Almlid.

Bekymring i Haugesund

Ved verftet Aibel i Haugesund er de bekymra. De har oljeselskapene som sine viktigste kunder. Aibel har allerede sendt hjem mange utenlandske arbeidere, og ingeniørene har hjemmekontor. Nå er hovedfokuset å sikre arbeidsplassene til dem som er igjen.

– Vi har greie ordrer akkurat nå, men oljeprisen vil treffe oss veldig fort, hvis ikke kundene tildeler de kontraktene som vi nå er med og konkurrerer om, sier verftsdirektør Ole Sandvik.

Han er veldig bekymret for at prosjekter blir lagt på is og mener det er viktig at staten hjelper oljenæringen nå.

– Det er store kontrakter kundene vurderer å sette ut i disse dager, og det er avgjørende at de blir gjennomført. Hvis ikke, vil det ramme leverandørindustrien umiddelbart.

Aibel har om lag 4000 ansatte totalt og nesten ingen av disse er permittert så langt, selv om verftet er dobbelt rammet, korona og lav oljepris. De ansatte opplever situasjonen som usikker.

– Det er jo en vanskelig situasjon alle er i nå. Alle føler seg litt usikre, men vi må jo holde motet oppe. Vi har hatt oljekriser før, så jeg tror det kommer til å gå bra til slutt, sier Janicke Jaisua.

BRA TIL SLUTT: Vi har hatt oljekriser før, så jeg tror det kommer til å gå bra til slutt, sier Janicke Jaisua som jobber ved verftet Aibel i Haugesund. Foto: Thomas Halleland / NRK

Er redd det vil eskalere

Det reageres også fra politisk hold. Frp mener blant annet krisepakken er for tynn.

– Dette holder desverre ikke. Jeg syns det er veldig rart at regjeringa ikke har valgt å justere forslaget sitt, sier partileder Siv Jensen.

Hun ønsker blant annet å fjerne reduksjonen i friinntekten. Og tror mange arbeidsplasser går tapt, om de ikke får en enighet på Stortinget om å endre krisepakken.

– Hvis vi ikke endrer forslaget fra regjeringen risikerer vi at store industrisamfunn som sysselsetter tusenvis av mennesker går over ende, sier Jensen.

Også forbundsleder i Industri Energi Frode Alfheim er svært kritisk.

– Vi har allerede flere tusen permitterte og oppsagte, og vi vet at dette vil eskalere. Med regjeringens forslag klarer vi ikke få nye prosjekter i gang. Dette vil bety flere oppsagte og flere permitterte om det blir stående.

Stortinget skal ha en høring om saken. Deretter skal de forhandle for å finne flertall for en løsning.