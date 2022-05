– Vårflommen har så smått starta, og da klarer vi ikke ta unna alt vannet. Så da må vi slippe det forbi.

Det sier Ann-Cathrine Holmen i Trønderenergi, som er på inspeksjon i Meldal, ved et av energiselskapets anlegg.

Her merker de godt at det er 20–30 prosent mer snø enn normalt i fjellene i Midt-Norge.

Lave temperaturer i april og starten av mai, fører i tillegg til at snøsmeltingen starter senere enn normalt.

Trønderenergi tror årets vårflom kan bli 50 prosent større enn i 2021.

– I fjor kom det mindre snø enn normalt, og smeltingen startet tidligere. Vi forventer at det gir en kraftig vårflom, større enn i fjor, når vårværet først kommer, sier hydrolog Frode Vassenden.

Stor forskjell mellom nord og sør

Samtidig som vårflommen blir større i Midt-Norge, er snømengdene og fyllingsgraden i vannmagasinene fortsatt veldig lave i store deler av Sør-Norge. Det er én av årsakene til de høye strømprisene sør for Dovre.

Forrige helg lå strømprisen opp mot 2 kroner per kilowattime her. I Midt-Norge var den nede i 2 øre.

I Midt-Norge blir vårflommen større, mens snømengdene og fyllingsgraden i vannmagasinene er lave i store deler av Sør-Norge. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Det er stor vindkraftproduksjon, kombinert med lavt forbruk, som har ført til de lave strømprisene enkelte timer av døgnet.

– Fyllingsgraden i Midt-Norge er noe under normalen siden snøsmeltingen ennå ikke har startet på grunn av det kalde været, men vi har mye snø. I Nord-Norge er det også mye snø og magasinvann. Problemet er at overføringskapasiteten er begrenset mellom nord og sør, ergo får ikke strømkundene i sør nyte godt at vannkrafta i nord, sier Vassenden.

Tørke på Østlandet

NVE bekrefter til NRK at det ligger mer snø enn normalt fra Dovre til Finnmark, og at volumet på vårflommen dermed vil bli større i år.

Samtidig forteller snømengdene lite om potensialet for skadeflom.

– Det er og blir været som bestemmer hvor høy flomtoppen blir, sier hydrolog Sjur Kolberg.

Han forteller også om tørke i Sør-Norge.

– Det har vært lite snø i vinter, og det ser vi på de store innsjøene. Hele Østlandet er bart under 800 meter. Men vi tror ikke det er så mange dagene igjen av den. På Sørlandet og Østlandet er det noenlunde som normalt nå, sier han, som legger til at det er positivt at det er meldt nedbør i tida framover.

– Bøndene rundt Mjøsa ser veldig godt at vannstanden ikke er god nok til på drive vanningsanleggene. Og om jorda ikke får vann på vanlig vis, kan de slite etter hvert.

Tørrlagt båthavn i Randsfjorden ved Brandbu 4. mai. Foto: Hervé Colleuille / NVE

Har åpnet lukene

Tilbake i Meldal, ved Bjørsetdammen i Orklavassdraget, forteller Holmen at de har forberedt seg på vårflommen ved å senke nivåene i magasinene.

De har som nevnt også åpnet en av de fire lukene så vannet strømmer over.

– I tillegg gjør vi også en del testing av luker. Og vi renser grinder og inntaksluker sånn at alt fungerer og det ikke propper seg, sier hun.

Ann-Cathrine Holmen følger med situasjonen ved Bjørsetdammen i Meldal. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Hvordan ser det ut framover?

– Det ser ganske greit ut. Vi mener vi har kontroll på det som kommer.

Hyggelige priser

Siri Line Hove Ås, kraftmarkedsanalytiker i Trønderenergi, forteller at vinden vil avgjøre om de lave prisene vil vedvare i Midt-Norge.

Men jevnt over vil forbrukerne se hyggelige priser i mai.

– Siden vi har så mye snø i fjellet som skal smelte, forventer vi et press på prisene fremover, som vil gi lave strømpriser i Midt-Norge i ukene som kommer.