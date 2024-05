– Det ser ut som Vestlandet og Trøndelag vil få de høyeste temperaturene i dag, sier meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt.

Sola skinner over store deler av Sør-Norge. På arbeidsplassene diskuteres det om det er innafor med shorts eller ikke. Og utendørs er badesesongen allerede i gang for mange.

Den høyeste temperaturen så langt i år, ble målt på Steinkjer i Trøndelag 16. mai. Da var det 28,3 grader på målestasjonen der.

– Vi er nok oppe i 28, kanskje 29 grader, noen steder i dag eller i morgen, sier Sarchosidis.

Per Christian Nguyen og hunden Joni kjøler seg ned på Sørenga i Oslo. – Når det er så varmt er det bra med litt kaldt vann på magen for Joni. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Eksamenslesing i sola

På Marinen i Trondheim sitter folk på gresset og nyter det gode været.

– Det har ikke hjulpet på eksamenslesinga at det har vært pent vær. Da får man heller lyst til å være ute enn å sitte inne og lese, sier Mari Haugestad Stake.

Hun er midt i eksamenstida, men har sammen med resten av venninnene tatt en pause fra lesinga.

– Det er helt perfekt! Perfekt for en piknik i alle fall, sier Linnea Apeland.

Men hun får ikke full støtte.

– Jeg synes det er altfor varmt, sier Ingrid Henriksen.

– Alle de andre sitter med ansiktet mot sola, jeg sitter med ryggen mot og prøver å unngå den så mye som mulig. Jeg har solfaktor 50 i dobbelt lag på hele kroppen

Ingrid Henriksen synes det har vært for varmt i Trondheim de siste dagene. Foto: Elina Rydland Ørnhaug / NRK

Varm mai

Det er uvanlig at mai har så mye sol og varme som den har hatt hittil. Vi må trolig tilbake til 2018 for å finne en like varm vårmåned.

– Ferder fyr, Utsira fyr, Store Torungen fyr og Oksøy fyr har aldri hatt en høyere gjennomsnittstemperatur enn de tre første ukene i mai, sier Sarchosidis.

Som understreker at det likevel ikke trenger å bety at mai blir rekordvarm. For slutten av mai i 2018 var veldig varm.

Det er trønderne og vestlendingene som trolig har de bruneste leggene i landet så langt.

– Bergen har hatt høyere gjennomsnittstemperatur enn Oslo så langt i år. Det er ikke så vanlig, sier Sarchosidis.

Steinar Skagemo tok årets første bad på Sørenga i Oslo i dag. – Det var overraskende deilig. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Snøvær i Nord-Norge

Men det er ikke hele landet som har kunnet nyte de sommerlige temperaturene.

I Tromsø kom det snø både mandag og tirsdag denne uka.

– Der er det veldig «jojo-tilstander» når det gjelder temperaturen. De hadde det kaldt, så ble det plutselig sommervær på 17. mai. Så snødde det igjen, sier Sarchosidis.

Til helga kan de vente seg mer vinterlig stemning ifølge værmelderen.

Men – i morgen blir det fint i hele Nord-Norge.

– Da blir det rundt 20 varmegrader i Nordland, Troms og Finnmark.

Stor skogbrannfare

Finværet er dog ikke bare godt nytt. Lite nedbør gjør at det er stor skogbrannfare mange steder.

Onsdag ble det sendt ut gult farevarsel om skogbrannfare i store deler av Østlandet og Sørlandet. Det samme ble gjort for deler av Møre og Romsdal og Trøndelag.

I Vestland og deler av Rogaland er skogbrannfaren fortsatt på oransje nivå.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har derfor økt beredskapen på bekjempe branner. Onsdag ble seks ekstra helikopter satt i beredskap for å kunne brukes i branner.

Der snøen har smelta er det knusktørt mange steder.

Det har vært flere mindre gress- og lyngbranner i Trøndelag de siste ukene. I Leka ble et større område svidd av i starten av mai. Foto: Namsos brann- og redning

Regnet er på vei

Men de aller fineste dagene er nok onsdag og torsdag.

– Framover blir det litt mer regnbyger og kanskje torden innimellom også. I dag er den siste helt skyfrie dagen. I morgen kveld ser det ut til å komme noen regnbyger, sier Sarchosidis.

– 27–28 grader hører hjemme i juli måned. Men vi får håpe at kvota ikke er brukt opp.