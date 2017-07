Usikkert hva kvinnen døde av

En kvinne i 50-årene ble fredag morgen funnet død på en adresse i nærheten av Steinkjer sentrum. To personer er siktet for overtredelse av straffelovens § 281, for uaktsomt å ha forvoldt en annens død.

– Vi er i gang med nye avhør av de siktede. De er vi ikke ferdige med, og vi vil ikke gå inn på hva de har forklart, sier etterforskningsleder Leif Gundersen lørdag formiddag.

Gundersen opplyser at de også avhører andre personer i form av vitner i forbindelse med saken.

Ingen sikker dødsårsak

Politiet opplyste fredag at de karakteriserer saken som et mistenkelig dødsfall, da de ikke kunne utelukke at det har skjedd en straffbar handling. Lørdag formiddag har de ennå ikke fått noen avklaring på om det har skjedd noe straffbart.

– Det er det vi jobber iherdig med å avklare. I løpet av dagen håper vi å få en konklusjon, sier Gundersen.

– Vi går nå igjennom de krimtekniske undersøkelsene, og oppsummerer hva vi har av observasjoner og beslag fra åstedet, sier han.

– Vet dere hva kvinnen døde av?

– Den foreløpige obduksjonsrapporten viser ikke noen sikker dødsårsak.

Gundersen opplyser at de mest sannsynlig vil komme med en pressemelding i løpet av lørdag ettermiddag.

– Erkjenner ikke straffskyld

Advokat Anders Kjøren forsvarer kvinnen som er pågrepet i saken. Han har ikke snakket med sin klient lørdag, men har tidligere opplyst at kvinnen ikke har kjennskap til hva som har skjedd.

Advokat Eli Anne Krystad er oppnevnt som forsvarer for den pågrepne mannen, som ikke erkjenner straffskyld.

– Han erkjenner ikke straffskyld etter politiets siktelse. Han har forklart det han vet om saken, sier Krystad til NTB.

De involverte skal tilhøre samme rusmiljø, opplyser politiet.