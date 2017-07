– Ting tyder på at dette er et overdosedødsfall

– Per nå tyder ting på at dette er et overdosedødsfall og ikke noe kriminelt. Men vi er ennå åpne, og det endelige svaret vil vi først få når den endelige obduksjonsrapporten foreligger, sier etterforskningsleder Erik Mørkved.

Den foreløpige obduksjonsrapporten til kvinnen som ble funnet død i Steinkjer sist fredag viste ingen tegn på ytre vold. Mørkved regner med at det vil ta omtrent en måned før de får den endelige obduksjonsrapporten.

– Den vil fastslå om dødsårsaken skyldes en medisinsk årsak, overdose eller om det er noe kriminelt som ligger bak, sier Mørkved.

Familiær relasjon mellom de involverte

Det var tidlig fredagsmorgen i forrige uke ei kvinne i 50-årene ble funnet død på sin bopel utenfor Steinkjer sentrum. To personer, en kvinne og en mann, ble pågrepet, siktet for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. De ble løslatt lørdag kveld, men er fortsatt siktet i saken.

– Siktelsen er opprettholdt fordi vi ennå ikke vet hva svaret er, og det vil vi først få når den endelige obduksjonsrapporten kommer, sier Mørkved.

De siktede og den avdøde skal ha tilhørt samme narkotikamiljø i Steinkjer. Mørkved opplyser at det også er en familiær relasjon mellom de tre.

– Det er det, men det vil jeg ikke gå noe nærmere inn på.

Uoverensstemmelser i forklaringene

Politiet vil nå avhøre flere vitner, og de siktede på nytt.

– Vi ønsker nye avhør av de to siktede i saken fordi det er uoverensstemmelser i forklaringene deres, sier Mørkved.

– Den siktede damen har gitt uttrykk for at hun er psykisk sliten og at hun ikke følte seg klar for et nytt avhør. Vi vil gå via forsvarerne deres for å få berammet tid så fort som mulig med dem.

De siktede har hele tiden nektet straffskyld. I avhør har de bekreftet at de var sammen med avdøde på torsdagsettermiddag/kveld, forteller Mørkved.

– De har forklart at de tok taxi tilbake til bopelen til avdøde, og så har de to dratt til en annen adresse, sier Mørkved.

– Lettelse, men som forventet

Begge de siktede har hele tiden nektet straffskyld. Kvinnens forsvarer, Anders Kjøren, bekrefter at hun har opplyst at de hadde kontakt tidligere på dagen, men at hun ikke var til stede på tidspunktet dødsfallet fant sted.

– Hun mener videre etterforskning vil vise at det ikke vil være riktig å opprettholde siktelsen, sier Kjøren.

Mannens forsvarer, Eli Anne Krystad, forteller at hennes klient ikke erkjenner straffskyld og at han har forklart at han ikke var til stede ved dødsfallet.

– Hvordan reagerte din klient da han ble løslatt?

– Det var jo en lettelse det, men det var for så vidt som forventet, sier Krystad.