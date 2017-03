Tydal åpner over fire mil med skuterløyper

– Dette er en form for friluftsliv vi har satt veldig stor pris på. Det har vært lang tradisjon for det med de isfiskeløypene vi har hatt, og her har vi så stor plass å ta av så det er plass til alle, sier Erik Kirkvold som er leder for den lokale snøskuterklubben.

Etter at staten åpna for at kommuner sjøl kan regulere for fritidskjøring er det nå klart i Tydal. 80 grunneiere er med på laget, 43 kilometer skuterløype åpner for alle fra lørdag.

Erik Kirkvold i Tydal Skuterklubb har jobba lenge for å få rekreasjonsløyper i kommunen. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Først ut med rekreasjonsløyper i Sør-Trøndelag

Tydal er den første kommunen som åpner løyper for rekreasjonskjøring i Sør-Trøndelag, I Nord-Trøndelag er det allerede lov i Lierne, Grong, Namsskogan, Røyrvik og i Snåsa blir det vedtatt i neste ukes kommunestyremøte.

Å åpne for skuterferdsel i fjellet er konfliktfylt i mange kommuner, i Tydal er det lite kontroversielt.

– Det er ganske mange grunneiere som er involvert så generelt sett tror jeg folk er positive, sier Reinert Aas som er tidligere oppsynsmann og har hytte like ved den nye skuterløypa.

Viktig for næringslivet

Næringslivet i Tydal har store forventninger. Håpet er skuterturisme skal sikre lokale arbeidsplasser i kommunen med under 900 innbyggere. Helge Kvithammer er daglig leder for Væktarstua og ser fram til å få nye bein å stå på:

– Det at vi i de fire tunge vintermånedene kan få en ny næringsinntekt med skuterkjøring, og det betyr at folk kan ligge over her og de kan spise her. Jeg tror det blir svært viktig for oss for i det hele tatt å kunne overleve som hotell og restaurant her i fjellheimen.

Væktarstua i Tydal. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Håper folk respekterer reglene

Løypenettet som åpner i morra er åpent for alle med skuterlappen eller førerkort fra før juni 2006 .Om man skal raste eller fiske er det lov å kjøre maks 30 meter fra løypa. Nå håper tydalingene at skuterfolket vil respektere reglene:

– Det blir en selvjustis på dette, for vi har jobba såpass hardt og lenge for å få det til. Det er ikke mye tull som skal til for å ødelegge for resten. Jeg tror selvjustisen blir såpass høy at dette går bra, avslutter Kirkvold