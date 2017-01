Trønderkor opptrer på verdenskjent scene

– Dette blir gøy, vi gleder oss veldig og synes det er stor stas at det er Kim Andre Arnesen fra Trondheim som har skrevet denne fantastiske musikken til oss. Bare det å skal synge i Carnegie Hall er en stor opplevelse i seg selv, sier dirigent Grete Daling.

Grete Daling, dirigent for kammerkoret, ser frem til å opptre i den berømte konserthallen Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Komponist Kim André Arnesen har tidligere samarbeidet med A Cappellissimo, og ville gjerne ha trønderkoret med på den store korkonserten hvor 200 sangere fra amerikanske og europeiske kor deltar.

En stor ære

Flere av Arnesens korverk har tidligere blitt fremført i USA, men dette er første gang i New York.

– Det er en stor ære å få verket sitt fremført i Carnegie Hall. Det er en veldig anerkjent konserthall med plass til mange tusen mennesker, sier Kim André Arnesen.

– For mange klassiske utøvere er det en drøm å få kunne opptre, eller få musikken sin fremført der. Så dette gleder jeg meg veldig til.

Norge har verdens beste kor

Flere norske kor markerer seg internasjonalt, blant annet Uranienborg Vokalensemble, som er nominert til Grammy for beste korplate i 2016.

Interkultur.com arrangerer korkonkurranser over hele verden, og ifølge dem er Kvinnelige Studenters Sangforening i Oslo og Cantus i Trondheim, rangert som de to beste damekorene i verden.

– Hvordan er det å leve med å komponere store korverk?

– Det er faktisk mulig. Det er et veldig stort marked for kormusikk i ganske mange land, og ett av de landene er USA som har et veldig stort kormiljø. Når man først får en fot innenfor der, er det fullt mulig å leve av kormusikk.

En enestående mulighet

Jon Anders Kleven synger andrebass, og synes det er en stor ære å få opptre i Carnegie Hall i New York Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Det er ingen tvil om at kveldens konsert blir en stor begivenhet for A Cappellissimo.

– Det er en enestående opplevelse å få muligheten til å synge i Carnegie Hall, Sier Jon Anders Kleven, som synger andrebass i kammerkoret A Cappellissimo.

– Vi synes også det er en stor ære å få synge et så vakkert verk av Kim André Arnesen, og gleder oss veldig til det.