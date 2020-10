Trøndelag: Mann i 70-årene er siktet for seksuelle overgrep mot flere gutter

Mannen i 70-årene fra Namdalen i Trøndelag er siktet for å ha begått seksuelle overgrep mot totalt fire personer.

Det er snakk om tre gutter som var under 16 år da overgrepene skal ha skjedd, og én ung mann som var over 16.

Politiet har siden starten av september etterforsket saken mot mannen. Han ble pågrepet og siktet forrige mandag. Nå sitter han i varetekt.

Etterforskningen startet etter at én av de fornærmede tok kontakt med politiet.

– På bakgrunn av de opplysningene vi har så langt, har vi grunn til å tro at det kan være enda flere som har vært utsatt for dette, sier påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Trude Skogen.

Overgrep skal ha skjedd fra 30 år siden til i fjor

Mannen er siktet for voldtekt, seksuell omgang med barn under 16 år, forsøk på seksuell omgang med barn under 16 år og for å ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år.

NRK har ikke lyktes i å komme i kontakt med mannens forsvarer.

De første seksuelle overgrepene skal ha skjedd for 30 år siden, heter det i fengslingskjennelsen fra Frostating lagmannsrett. De siste overgrepene skal ha skjedd i fjor.

Varetektsfengslet i fire uker

Mannen er bosatt i Namdalen i Trøndelag. Barnevoldsteamet i Namdal og Innherred etterforsker saken med bistand fra etterforskere.

Siktede er varetektsfengslet i fire uker. Politiet mener han vil kunne forspille bevis på frifot.

– Det vil si at han kan påvirke personer som har vært utsatt for noe, eller som har vært vitner til noe. Han kan eventuelt fjerne noen spor. Derfor fremmet vi begjæring om varetektsfengsling, og fikk medhold i det.

Inntrøndelag tingrett varetektsfengslet ham først i to uker. Politiet anket til Frostating lagmannsrett, som avsa kjennelse om fengsling i fire uker mandag. Mannen har brev- og besøkskontroll i hele fengslingsperioden.

HØY PRIORITET: Politiet i Trøndelag har etterforsket saken mot mannen i 70-årene siden starten av september. Saken har høy prioritet, sier påtaleansvarlig, som har arbeidsstedet sitt her, ved politihuset i Steinkjer. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Skal gjøre en rekke avhør

Ifølge politiet skal mannen ha begått overgrep fysisk, ikke over nett.

– Det er ikke noe som tyder på det ut fra informasjonen vi har nå. Men dette er selvsagt noe vi arbeider med og skal etterforske videre.

Nå driver politiet fortløpende med avhør av personer de mener kan ha kunnskap om overgrepene. De har også gjennomført ransakelse hjemme hos siktede.

– Vi kan ikke gå inn på hva vi fant der, sier Skogen.

Hun understreker at barneovergrepssaker har svært høy prioritet i politiet.

– Hvis noen har vært utsatt for seksuelle overgrep, er det viktig at de tar kontakt med oss, selv om de tenker at forholdene er for gamle, sier hun.

Hun oppfordrer dem som mener seg utsatt for seksuelle overgrep om å kontakt med politiet på telefon 02800.