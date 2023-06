Trafikkulykke på E6 Stjørdal

Nytt 11.35: Ett felt er nå åpnet. Dirigering på stedet. Det er lange køer i området.

Det har vært et sammenstøt mellom en bil og en motorsykkel én km nord for Langstein kai. MC-føreren er under behandling av helsepersonell på stedet. Skadeomfang er uavklart, skriver politiet.

E6 blir trolig stengt i lengre tid. Omkjøringsalternativer blir enten E14 via Sverige og videre til Verdal via FV72 – eller FV715 Flakk-Rørvik til Vanvikan og videre til Røra via FV755.

Klokka 11.15 skriver politiet at MC-føreren er alvorlig skadd, men ved bevissthet. Blir tatt med i luftambulanse til St. Olavs hospital. Det jobbes nå med å få åpnet ett felt på E6