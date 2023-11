Knallsterk seier av Kolstad – slo mektige Karabatic og PSG

Kolstad-PSG: 36–31

Med nesten 9000 tilskuere på plass, slo hjemmelaget noe voldsomt fra seg mot storlaget som blant annet har Kent Robin Tønnesen i stallen.

På laget til franskmennene spiller også brødrene Karabatic, der storebror Nikola av mange er ansett som en av verdens beste håndballspillere gjennom tidene.

Men det hjalp lite onsdag kveld.

– Det er helt rått det guttene leverer altså, sier daglig leder i Kolstad, Jostein Sivertsen.

Magnus Abelvik Rød med god klem til daglig leder Jostein Sivertsen. Foto: Johannes Børstad / NRK

Sagosen sto fram

Første omgang var jevn og tett, men Sander Sagosen viste igjen hvor viktig han er for hjemmelaget med flere scoringer.

Likevel var det PSG som ledet kampen til pause med stillingen 14–16.

Kamil Syprzak sto for mange av målene til bortelaget.

– Jeg synes vi spiller en forferdelig dårlig førsteomgang angrepsmessig, vi er ikke i nærheten av der vi ønsker å være, sier Kolstad-trener Christian Berge.

Nikola Karabatic måtte her se seg slått av Sander Sagosen. Foto: Johannes Børstad / NRK

Men i andre omgang tok Kolstad kontrollen, og kjørte til tider over storlaget fra den franske hovedstaden.

– Vi viser sult synes jeg, fordi vi er bak store deler av matchen og så klarer vi å vende det. Andreomgangen er virkelig god fra samtlige utpå der. Da er det mye mer samhandling og de ser mye bedre ut både offensivt og defensivt, sier Berge.

Sagosen beskriver Kolstads prestasjon slik:

– Kjempesterk. Paris er kanskje det beste håndballaget i den gruppa her.

Flere av Kolstads mål er signert Sander Sagosen. Foto: Johannes Børstad / NRK

Han mener det viser klasse at de klarte å hente seg inn igjen etter en dårlig førsteomgang.

– Vi er gode håndballspillere. Vi har vært borti dette før. Vi vet at håndballkamper ikke avgjøres i de første 30 minuttene, det avgjøres i 60. Vi treffer ikke helt som vi ønsker, så snakker vi om noen ting i pausen, så viser det karakter og klasse at vi ikke går i de samme fellene igjen, sier han.

Med 15 minutter igjen på klokka var hjemmelaget opp i en komfortabel ledelse med 30–26.

Likevel, ble det en neglebiter hele veien inn.

Trondheim Spektrum var utsolgt til storkampen. Foto: Johannes Børstad / NRK

Mesterligaens mest besøkte kamp

Et fullsatt Trondheim spektrum, betyr også at det er den best besøkte kampen i Mesterligaen denne sesongen.

– Det er fantastisk moro. Å spille i sånne rammer og kulisser som i dag gir mye energi. Du ser det på spillerne, de blir nesten ikke trøtt. Det lyser av dem, sier Berge.

Publikumstallet er imponerende for et lag og en by som aldri har vært i turneringen før på herresiden.

– Det var jo sånn vi drømte at det skulle bli, og trodde at det skulle bli og så er vi endelig der, og det er bare helt nydelig, sier Sivertsen.